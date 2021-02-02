趙少康豪語「比韓國瑜更適合」黨主席　電視、廣播主持全放手

▲對於參選國民黨黨主席，趙少康在節目中豪語，「放眼藍營誰比我更適合」。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林彥臣／綜合報導

資深媒體人趙少康近日申請回復國民黨籍，並在1日上午出面證實，前高雄市長韓國瑜去年9月就勸進他選黨主席。對此趙少康也在1日晚間他自己主持的政論節目《少康戰情室》也發下豪語強調對於黨主席大位，「放眼藍營誰比我更適合」、「比韓國瑜更適合」。

對於為何回到國民黨，趙少康表示，確實是憂國憂民，否則日子好好的為何要下海，「我們到這個年紀，台灣真的對我們不錯，我的所有一切，都是台灣給的，我出生在台灣，一切都是台灣給的，現在看到國家有這樣的危機，我們不應該盡自己力量，替台灣做一些事嗎？」

趙少康也當場豪語，「放眼藍營，誰比我更適合」因為傳統國民黨就喜歡在那邊「假仙，哎呀，沒有啦，我沒有要選啦」，就是要打破傳統國民黨，傳統國民黨就是討厭在這個地方，要選就選！「人家問黨主席你跟韓國瑜誰適合？我比他適合！如果他比我適合，就他出來選了嘛！」

趙少康也提到，如果別人有能力，最好別人去做，「我幹嘛去做這個事情，我主持節目很好啊，損失有多大你知道嗎？我將來可能全部（媒體工作）都要放棄」。

來賓沈富雄也提到，「你在哪個關鍵點才要放棄所有的媒體？」

▲趙少康強調，參選黨主席就會放棄所有媒體工作。（圖／翻攝自少康戰情室YouTube）



趙少康說，「真的宣布說要參選黨主席就要放棄了」。來賓前立委李俊毅補充，法律上是當選就要放棄，但是參選就放棄是一種決斷。

對此趙少康也呼應李俊毅的說法，參選就要宣布，否則一面參選，一面在主持「你算什麼呢？」

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