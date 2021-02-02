26年前轟民進黨5字！　游淑慧「重溫影片」驚呼：趙少康根本先知

▲台北市議員游淑慧質詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者邱茀濱／綜合報導

資深媒體人趙少康近日申請回復國民黨籍，1日上午他出面表示，前高雄市長韓國瑜力勸他參選黨主席，要他來拯救藍營，對政壇拋下一顆震撼彈。對此，國民黨台北市議員游淑慧找出一段影片直言，26年前趙少康參加台北市長選舉辯論時，原來就預言「民進黨是納粹法西斯」，並驚呼「根本先知」。

游淑慧1日深夜在臉書PO文說，1994年台北市長辯論會時，她還是個台大政治系的新生，且那場辯論會也堪稱是經典，上網重溫了一遍後才發現，原來26年前趙少康已預言「民進黨是納粹法西斯」，當時趙先生已直搗黃龍，不僅質問陳水扁和民進黨的國家認同問題，更質疑民進黨「縱容暴力、縱容側翼」。

這讓游淑慧感到相當神奇，大讚趙少康是先知，更對NCC看到趙回國民黨就開槍，質疑「是有多怕？」貼文一曝光，網友紛紛留言說，「先知的話很刺耳，多年後才證明他是對的」、「事實當年說的沒錯，他落選之後國運就開始衰敗」、「趙老大要嘛不動，一動就颳起旋風」、「希望趙能開大智慧，無私貢獻助朱立倫贏回執政權，讓台灣導正舊習共同打拼創造嶄新亮眼的新台灣」。

▲趙少康。（圖／記者屠惠剛攝）



事實上，游淑慧稍早就PO文形容趙少康是「牛轉乾坤的禮物」、「國民黨的大鯰魚」。她解釋，漁民為避免捕到的沙丁魚，還不到岸邊就死氣沉沉，所以會放幾條鯰魚進網內，刺激沙丁魚。同時，沙丁魚也因為害怕被鯰魚吃掉，進而產生爭鬥，因此沙丁魚到了岸邊還能保持活蹦亂跳的狀態。

游淑慧認為，趙少康回黨會帶來鯰魚效應，盼他的回歸能給國民黨帶來三力，即論述力、行動力與戰鬥力，最後並坦言「任何人能為國民黨帶來正向改變，都是我要張手歡迎的。」

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