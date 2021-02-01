▲新北忠烈祠珍貴樹木「木麻黃」，景觀處守護老樹看望淡水風華。（圖／新北市景觀處提供）

記者郭世賢／新北報導

走進新北市忠烈祠，兩排又高又直的木麻黃，是新北市列管珍貴樹木，矗立在走道兩旁，細細的枝葉隨風飄揚，陽光灑下使走道更顯光明。木麻黃常用於海邊防風行道樹，耐風、耐旱且耐鹽，就像各位先烈，英勇地站在淡水海邊，守望著新北市。

新北市景觀處表示，忠烈祠園區內更有台灣特有種肖楠，是鮮少在平地生長良好的高山樹種，另有樟樹、榕樹、印度橡膠等老樹，皆已陪伴建築物超過60年以上，看盡淡水風貌，靜靜地見證新北市的成長。

景觀處定期追蹤珍貴樹木生長，若珍貴樹木生長過度茂密，可能影響園區內行人通行不便，或者使下方道路過度潮濕陰暗，因此除市府民政局平時的維護，景觀處專業團隊協助修剪，將各株珍貴老樹修剪透光，不僅使加速枝條更新生長，更能使生長所在地有陽光照射、保持乾燥，降低腐朽菌或其他有害樹木生長的病害發生。

景觀處長林俊德表示，修剪過後的樹木不僅看起來更有朝氣，園區內更顯得光亮且生氣盎然，新北市珍貴樹木定期巡檢、病蟲害防治及修剪，就是為了確保珍貴的綠色資源受到細心呵護，讓這些陪伴著新北市成長的珍貴樹木永續長存。

► 美麗最大的祕密

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

Podcast刑警帶你聲歷其境

YT影音版