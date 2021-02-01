▲新北惜食分享推出年節優惠，18間餐廳年菜禮盒樣樣都有。（圖／新北市農業局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局為避免食物浪費，推動「惜食分享餐廳計畫」，協助媒合餐飲業者使用來自全台各地的「蔬果格外品」。因年節將近，農業局精選18間惜食分享餐廳，民眾可訂購年菜、禮盒，趁年節優惠期間，到店消費，並追蹤店家FB粉絲專頁，即可以獲得最新活動資訊。

農業局指出，自2016年起，鑒於國內每年廚餘回收量高達55萬公噸以上及農友生產格外農產品無處銷售的窘境，農業局開始推動「惜食分享餐廳計畫」，除了媒合餐飲業者使用來自全台各地的「蔬果格外品」，也透過惜食分享餐廳向民眾宣導惜食不浪費的精神。

農業局表示，自推動起，至今已拯救至少20公噸格外品免於被丟入廚餘桶。近期因年節將至，農業局也精選新北、臺北、基隆及高雄共15間的惜食分享餐廳，供民眾任選年節所需年菜及禮盒。不論是偏好，如：天然茶莊、三才靈芝生態農場的特色茶葉、藥膳年菜，抑或是如銀光食堂、呷米蔬食、小小蔬房、食在地台灣素食堂及食旅光廚房xKinfolk畿福的素食或養生年菜及餐點都一概俱全。

另外在春節期間，想出外用餐的民眾，也推薦3家有提供到店優惠的惜食分享餐廳。呷米蔬食於大年初二至初五，推出優惠年節素食套餐；牧牧沙拉於2月11日至2月15日推出包場專案，即日起至2月28日前也推出四歲生日慶祝活動；A Life麵包工坊即日起至小年夜推出消費滿300元即可參加抽獎活動，抽中者可以獲得店家精心製作的聖誕麵包1份。

農業局長李玟表示，農業局成立「惜食分享餐廳計畫」係希望協助農民處理蔬果格外品，並與惜食分享餐廳一同減少食物浪費，因此希望民眾可以實際行動支持惜食分享餐廳，不論訂購年菜、禮盒，抑或是到店消費，都是對店家莫大的鼓勵，也是對生態永續的支持。

李玟說，雖然近期國內疫情較緊張，但民眾只要保持勤洗手、外出戴好口罩、維持社交距離、保持良好衛生習慣，仍可以安心到餐廳用餐。民眾如果對各餐廳的餐點或優惠活動有興趣，都可以洽詢各店家或追蹤店家FB粉絲頁，關注店家最新資訊。

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