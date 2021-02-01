▲溪北交通轉運中心助攻經濟發展，交通局：2022年完成可行性評估。（圖／新北市交通局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府交通局在機場捷運A3新北產業園區站旁規劃新的客運轉運站，不僅提供三重、新莊、泰山、五股地區民眾更優質的客運轉運需求，也解決三重區重陽路沿線各家客運停靠造成塞車的問題；交通局長鍾鳴時表示，轉運站規劃位置目前都市計畫變更在內政部程序審議中，預計2022年完成可行性評估，並進行招商，加速推動成為溪北交通轉運中心。

交通局長鍾鳴時表示，新莊北側知識產業園區除有機場捷運A3站（新北產業園區站）和環狀線Y20站（新北產業園區站）的雙捷運，周遭也有台64、65快速道路、國道一號，也能透過快速道路銜接國道三號，是重要交通樞紐。

鍾鳴時說，機場捷運A3站旁為新莊知識產業園區，原為要給智慧財產法院有償撥用，但法院沒有使用需求，新北市城鄉局提都市計畫檢討作業，去年8月通過新北都市計畫委員會審議，2.5公頃土地將都市計畫變更為交通用地規劃客運轉運站。

綜合規劃科科長吳政諺表示，目前新北市僅有板橋長途客運轉站，在溪北地區則因缺乏轉運中心空間，長途客運現分散於三重區重陽路沿線路側公車停靠區作為上下乘客地點，多達42線，尖峰小時班次達300班，也因此造成三重交流道周邊車流壅塞，影響交通秩序。

吳政諺指出，轉運站規劃位置目前刻正辦理都市計畫變更並於內政部營建署程序審議中，交通局已同時展開先期規劃，預計2022年完成可行性評估，確定開發規模與經費，以進行招商，全力打造溪北交通轉運中心，達到支援商業服務及串連各縣市及國際等長途旅次，完善大眾運輸系統轉運功能。

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