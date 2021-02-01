樂見韓國瑜挺趙少康回歸選黨主席　徐巧芯：2020大選和解的契機

▲韓國瑜、趙少康。（合成圖／記者李毓康、屠惠剛攝）

記者蕭羽耘／台北報導

媒體人趙少康1日轉述，獲前高雄市長韓國瑜支持，回復黨籍並且參選國民黨主席，引起軒然大波。台北市議員徐巧芯1日樂見回歸，她認為，這對國民黨是一個利多，是讓黨內自總統初選以來，不同聲音和解的契機，為2020大選的爭端，正式且明確的畫下句號。

徐巧芯在臉書提及，2020年的總統大選中，國民黨因為初選競爭激烈導致了無法回復的傷痕。即便在不支持民進黨的選民之中，都還分為「韓粉」與「非韓粉」，互不相讓，且選舉結束後依然難以化解。

她分析，趙少康當時被認為是「挺郭派」，某種程度來說，也算是「知識藍」、「經濟藍」的代表人物之一，正因如此，當時有很多的「韓粉」對他不諒解。不過，趙少康到最後關頭，也是力挺國民黨推出的候選人。

「在野的國民黨要對抗民進黨，必須發揮百分百的監督力量，分散力量變成一盤散沙是絕對沒有機會的。」徐巧芯感嘆，只是總是缺了一個契機。

至於韓國瑜公開表態支持趙少康，徐巧芯認為，這有相當指標性的意義，將促成黨內不同意見、不同聲音的和解，也為國民黨在2020大選的爭端，正式且明確的畫下句號，並宣示國民黨的首要任務，是把心力放在對民進黨的監督。

徐巧芯接著套用韓國瑜曾說過的名言，「選舉就是票多的贏，票少的輸」。她表示，國民黨必須納入不同的聲音，並將其調和成超過半數國民能夠支持的論述，而不是排除異己，讓版圖越來越狹隘，或者言論越來越極端。

她總結，不論最後趙少康是否會得到參選資格，接下來在國民黨主席選舉這戰，不管候選人是趙少康、朱立倫還是江啟臣，如果能夠把統合國民黨各方勢力、融合不同的想法，讓彼此相互體諒，以發揮監督力量為重，這場選戰才真正精采，並且具有未來性。

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