　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨笑「她」50歲還穿飛行夾克　國民黨：撕裂世代的鐵證

▲▼國民黨推出飛行外套，由國民黨文傳會主委王育敏擔任模特兒拍攝宣傳，卻遭到民進黨抨擊。（翻攝國民黨臉書）。

▲國民黨推出飛行外套，由國民黨文傳會主委王育敏擔任模特兒拍攝宣傳，卻遭到民進黨抨擊。（翻攝國民黨臉書）

記者徐政璿／台北報導

國民黨青年部推出飛行外套，遭到民進黨網路社群中心主任范綱皓諷刺模特兒找「已經50歲的王育敏」，引發年齡歧視爭議。對此，國民黨回應，年齡絕非定義一個人能力的依據，年長一樣能為公眾服務，不需要民進黨來定義，「今日民進黨的發言就是撕裂世代的鐵證！」

國民黨表示，民進黨黨部主管范綱皓在臉書上，用28歲女性對比50歲女性，明示「50歲是阿姨」，暗示代言效果不如「28歲女性」，這就是標準的年齡歧視，暗示「年紀長是弱者」、「是無用的」，國民黨主張年齡絕非定義一個人能力的依據，年長一樣能為公眾服務，不需要民進黨來定義。

國民黨表示，蔡英文身為民進黨主席，同時也是我國的總統，放任民進黨的主管在網路上年齡歧視，加深社會對於年紀的刻板印象，讓年齡歧視不斷蔓延和擴散，「請您公開制止不當的發言！」

國民黨青年部主任陳冠安1日也表示，把某種衣服設定在某種特定族群或年齡層可以穿，「是一種保守的歧視思維」。

陳冠安也指出，范綱皓說國民黨推飛行外套是學民進黨，但飛行外套是上個世紀初的產物，已經100多年，「不是民進黨發明的好嗎？可以已知用火一下嗎？」

ET快訊
快訊／台中槍擊1人死亡！「浴血球場」狂射11槍互毆5傷
皮膚變差6大壞習慣　第3項人人都做過
52台空頻2個月　傳「換這家進駐」
酒店妹剛出浴　百公斤肥男闖入「坐壓」想性侵！她又回浴室洗一遍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨笑「她」50歲還穿飛行夾克　國民黨：撕裂世代的鐵證

趙少康震撼回歸國民黨！　王世堅坦言：聯手韓國瑜是綠營最大對手

樂見韓國瑜挺趙少康回歸選黨主席　徐巧芯：2020大選和解的契機

國民黨控「惡意連結」罷捷文宣：請民進黨平心靜氣面對罷免

陳椒華續任時力黨主席：2022大選為重要任務

「台灣急著打疫苗嗎」　他列4大原因反問：冒風險趕第一批？

國民黨成立罷免吳思瑤總部　顏若芳批「不演了」：假罷免、真鬥爭

王育敏穿飛行夾克遭綠營圍剿　國民黨：年齡歧視真母湯

趙少康參選黨主席「資格不符」　江啟臣：所有黨員平等

新任黨團幹部成「少康幫」？　費鴻泰：我跟江啟臣很熟也是啟臣幫

高雄女大生騎車口罩從外套飛落 慘遭重罰3600元！父怒批：搶錢

蕭敬騰搭訕宅男工程師...一聽有女友愣住　「對方任職知名公司」老蕭驚呼：哇哇哇

用生命在溜？溜冰小白「伸手求助」　下秒華麗轉圈躺地...網：想跳街舞

羅時豐「社區廣播」重現感冒廣告！　問小孩：你認識我嗎？…一句話被KO

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

偉晉現身電玩展...台下搶答「真被點名」　一看當下手勢恥爆：真的好丟臉

「平鎮某醫院」被定調院內感染　多位民眾收通知...急赴院篩檢

苗栗55歲竊盜犯「為躲警方追緝」　用塑膠布搭屋！彷彿現代魯賓遜

出獄不到一個月！男掛贓牌載友　濱海狂飆「失控撞車」噴飛雙亡

劉以豪捧秦嵐臉頰霸氣吻　女方親手腹肌擦藥...網友：太曖昧！！

民進黨笑「她」50歲還穿飛行夾克　國民黨：撕裂世代的鐵證

趙少康震撼回歸國民黨！　王世堅坦言：聯手韓國瑜是綠營最大對手

樂見韓國瑜挺趙少康回歸選黨主席　徐巧芯：2020大選和解的契機

國民黨控「惡意連結」罷捷文宣：請民進黨平心靜氣面對罷免

陳椒華續任時力黨主席：2022大選為重要任務

「台灣急著打疫苗嗎」　他列4大原因反問：冒風險趕第一批？

國民黨成立罷免吳思瑤總部　顏若芳批「不演了」：假罷免、真鬥爭

王育敏穿飛行夾克遭綠營圍剿　國民黨：年齡歧視真母湯

趙少康參選黨主席「資格不符」　江啟臣：所有黨員平等

新任黨團幹部成「少康幫」？　費鴻泰：我跟江啟臣很熟也是啟臣幫

最強考生曝光！姓名「文ＯＯ君」網填空傻了：怎麼贏？

爸砸11.8萬打造「空手道場」耗時2月完工　12歲小將勤練奪全球第2

鈴木保奈美21歲大女兒密謀出道！　照片曝光網勸退：基因真殘酷

謝忻公開道歉！　校園拍美照「影響圖書館學生」：衷心說一聲抱歉

麵包18元「拿到櫃台漲1倍」　店員傻眼理由被罵爆：耍這種手段

亞運舉重銀牌洪萬庭「退而不休」　轉當教練手癢又摘金

民進黨笑「她」50歲還穿飛行夾克　國民黨：撕裂世代的鐵證

新北里長吳信坪自製500顆元氣蛋　慰勞土城醫院抗疫前線人員

中學五人制／新港闖16強特別設計隊服　以草間彌生為靈感

不看老公手機查勤　天蠍女陳意涵「太透徹愛情不會美好」

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

政治熱門新聞

高雄遊行布條驚見「婊子」　罷捷總部回應

即／趙少康申請回國民黨　江啟臣證實了

下一步選2022、2024？　趙少康：我不排斥任何位置

韓國瑜若聯手趙少康統治國民黨　李正皓曝：將迎三個「滅頂之災」

王鴻薇：如果韓國瑜要為難黨主席江啟臣　「自己出來選就好了」

「台灣急著打疫苗嗎」　他列4大點分析

高雄校園出現「投不同意罷免」布條！教育局回應了

趙少康申請「重回國民黨」　現身曝下一步規劃

趙少康、韓國瑜私下對話曝光！

罷捷遊行號召數千人　一柱擎天姐來了

台灣疫苗指標倒數11名　高虹安點出「防疫弱點」：陳時中該坦率了

快訊／趙少康自爆韓國瑜勸進選黨主席　韓國瑜回應

韓國瑜岳父李日貴今告別式　親友悲送

韓國瑜岳父告別式　上千政商親友弔唁悲送

更多熱門

相關新聞

趙少康震撼回歸國民黨！　王世堅曝關鍵

趙少康震撼回歸國民黨！　王世堅曝關鍵

政壇震撼彈！資深媒體人趙少康近日申請回復國民黨籍，今（1）日上午出面證實，前高雄市長韓國瑜力勸他參選黨主席，要他來拯救藍營，並透露只要能為台灣做事，不排斥任何位置。對此，民進黨議員王世堅直言，若未來趙韓聯手，肯定會成為民進黨最大的對手。

國民黨控「惡意連結」罷捷文宣：請民進黨平心靜氣面對罷免

國民黨控「惡意連結」罷捷文宣：請民進黨平心靜氣面對罷免

國民黨成立罷免吳思瑤總部　顏若芳批「不演了」：假罷免、真鬥爭

國民黨成立罷免吳思瑤總部　顏若芳批「不演了」：假罷免、真鬥爭

王育敏穿飛行夾克被綠營圍剿　國民黨：年齡歧視

王育敏穿飛行夾克被綠營圍剿　國民黨：年齡歧視

藍黨團幹部成「少康幫」？　費鴻泰回應了

藍黨團幹部成「少康幫」？　費鴻泰回應了

關鍵字：

王育敏飛行夾克國民黨民進黨

讀者迴響

熱門新聞

51歲周傳雄上大陸選秀「結果評審才22歲」！

這群人展瑞「刪光49萬人IG貼文」長文曝壓抑心聲

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

哈士奇吞萬價鱷魚　找嘸上顎殘骸

鄰居要求關WiFi：家有孕婦！　孩子回1句萬人朝聖

藝人開趴29人染疫！曝多人運動照

《全明星》第二季名單曝光　網狂讚「顏值超高」

巨大火球9秒破空　駕駛：跟車一樣大

葉星辰霸氣「認愛」：我是男友狗

遭網瘋猜尾牙性騷雞排妹！　金曲歌王發聲明：秉持本份、潔身自愛

熱依娜疑回應陳芳語嗆爆！

韓綜讚台灣防疫模範國！孝淵曝台南狀況

快訊／台中傳槍響1命危2重傷！

139死亡彎道逆撞！23男載16歲女過彎摔車

43K給家用！23歲OL慘被榨乾慘死

更多

最夯影音

更多
高雄女大生騎車口罩從外套飛落 慘遭重罰3600元！父怒批：搶錢

高雄女大生騎車口罩從外套飛落 慘遭重罰3600元！父怒批：搶錢
蕭敬騰搭訕宅男工程師...一聽有女友愣住　「對方任職知名公司」老蕭驚呼：哇哇哇

蕭敬騰搭訕宅男工程師...一聽有女友愣住　「對方任職知名公司」老蕭驚呼：哇哇哇

用生命在溜？溜冰小白「伸手求助」　下秒華麗轉圈躺地...網：想跳街舞

用生命在溜？溜冰小白「伸手求助」　下秒華麗轉圈躺地...網：想跳街舞

羅時豐「社區廣播」重現感冒廣告！　問小孩：你認識我嗎？…一句話被KO

羅時豐「社區廣播」重現感冒廣告！　問小孩：你認識我嗎？…一句話被KO

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面