民進黨笑「她」50歲還穿飛行夾克　國民黨：撕裂世代的鐵證

▲國民黨推出飛行外套，由國民黨文傳會主委王育敏擔任模特兒拍攝宣傳，卻遭到民進黨抨擊。（翻攝國民黨臉書）

記者徐政璿／台北報導

國民黨青年部推出飛行外套，遭到民進黨網路社群中心主任范綱皓諷刺模特兒找「已經50歲的王育敏」，引發年齡歧視爭議。對此，國民黨回應，年齡絕非定義一個人能力的依據，年長一樣能為公眾服務，不需要民進黨來定義，「今日民進黨的發言就是撕裂世代的鐵證！」

國民黨表示，民進黨黨部主管范綱皓在臉書上，用28歲女性對比50歲女性，明示「50歲是阿姨」，暗示代言效果不如「28歲女性」，這就是標準的年齡歧視，暗示「年紀長是弱者」、「是無用的」，國民黨主張年齡絕非定義一個人能力的依據，年長一樣能為公眾服務，不需要民進黨來定義。

國民黨表示，蔡英文身為民進黨主席，同時也是我國的總統，放任民進黨的主管在網路上年齡歧視，加深社會對於年紀的刻板印象，讓年齡歧視不斷蔓延和擴散，「請您公開制止不當的發言！」

國民黨青年部主任陳冠安1日也表示，把某種衣服設定在某種特定族群或年齡層可以穿，「是一種保守的歧視思維」。

陳冠安也指出，范綱皓說國民黨推飛行外套是學民進黨，但飛行外套是上個世紀初的產物，已經100多年，「不是民進黨發明的好嗎？可以已知用火一下嗎？」