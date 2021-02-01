人妻嗆：喝酒就不用回來！醒來知「尪真的被撞死」　最後對話心碎

▲丈夫車禍慘死。（圖／翻攝自廣州日報）

記者鄭思楠／綜合報導

有時一句無心的話，可能令人後悔莫及！深圳日前發生了一起交通意外，一名男子當晚喝酒後駕電動單車回家，不幸與一輛私家車相撞並慘死。事後，有警員在死者與妻子的手機聊天紀錄裡發現，妻子曾說「那我先睡，晚了（你）就不用回來了」，結果竟一語成讖，令她非常後悔。

據《廣州日報》報導，該起交通意外發生在1月28日凌晨，死亡的陳姓男子當時在深圳的沙井河大橋上，被一輛私家車從後方撞擊，導致當場喪命。事後警方趕抵現場調查，發現死者未有戴安全帽，酒測值也超標；而肇事司機同樣也是酒駕。

事後，警方從死者身上找到他的手機，並聯絡其家人，意外發現他與妻子最後的聊天紀錄。當時妻子疑似不滿陳男去喝酒聚餐，只冷淡地回覆，「那我先睡，晚了（你）就不用回來了」、「喝酒又不安全」、「我整整睡了，你回來小聲點」，最後兩人也僅通話24秒就掛了電話。

▲人妻曾不滿指「喝酒就不用回來」。（圖／翻攝自廣州日報）

妻子之後就再也連繫不上陳男，隔天早上才得知丈夫的死訊，為自己一句無心的話感到後悔莫及。死者朋友事後就表示，他們原本是要幫叫計程車回家，但陳男卻堅持騎車回家。

網友看了這起憾事則紛紛留言，「酒駕毀了2個家庭啊」、「所以說，這種玩笑話別常開」、「200元（車錢）可以解決的問題，硬要賠上了自己的命啊」。

►戴口罩也要記得保養