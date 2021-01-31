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社會 社會焦點 保障人權

台積電完熟女一次劈2王　兩倍綠人夫心碎：各求償200萬

▲▼通姦,劈腿,偷吃,小三,外遇（圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

▲台積電黃姓女組長被丈夫懷疑外遇2小王。（示意圖／免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

台積電1名女組長2020年婚內同時劈兩男，人夫先在3月間發現妻子與黃男疑似車震，後來又發現妻子的汽車連停鄭男租屋處附近5日，因此怒向2名小王索賠200萬元。2男雖都否認不倫人妻，但法官卻發現，鄭男聲稱與人妻在租屋處談公司專案秘密，卻未避嫌，讓人妻獨自1人前往租屋處長達10小時以上，認定已超越男女洽公關係，判鄭男賠15萬。而黃男事證不足免賠。

人夫魏男表示，他與黃女結婚29年，去年3月間發現妻子的車停在黃姓男同事車旁，妻子還坐進對方後座，他前往拍窗，黃男嚇得搖下車窗，他才看到妻子與黃男衣衫不整坐在車內，妻子更氣得在車內大叫「我要跟你離婚」。

接著，他在發現妻子竟有金山東街的停車繳費單，由於妻子後來發生深夜未歸，他才在4月1日愚人節當天前往金山東街埋伏，果然發現妻子把車停在該處，而她則在附近某處公寓長時間逗留。人夫魏男發現妻子與魏男同居一室後，又查看行車紀錄器，得知妻子同時出軌兩男，讓他精神崩潰，要求黃、鄭2男各賠200萬元。

黃男向法官表示，人夫提出的行車紀錄器已毀損，只有聲音未有影像，懷疑是遭安裝竊聽器，違法取得錄音檔，而自己與黃女同事15年，交情不錯，去年3月間，他買了鶯歌陶杯放在車上讓她挑選，也順便在後座聊天，沒想到人夫朝他拍車窗，他誤以為是歹人，才會嚇了一跳，黃女後來也和人夫發生爭吵。黃男說，當時若有逾矩，不可能在衣衫不整情況下面對人夫，而對方也沒拍照。要求法官駁回原告請求。

鄭男則表示，黃女是組長，他是工程師，兩人公事來往頻繁，遇到專案瓶頸，常需交流最新資訊，不過專案屬機密，並不適合在公開場所討論，才會選擇到他租的地方談公事，同時否認曾與黃女牽手、擁抱，無法以此推測2人有超越正常男女交往界線。

且人夫提供的影片並無說明來源，且是下往上拍，看起來並不像是合法取得的監視器角度，更像針孔偷拍，屬違法取得，不具證據力，對話內容也無法證明他有侵害配偶權的事實，要求法官駁回所請。

法官調查，雖鄭男主張影像資料屬違法取得，不應具效力，但即使人夫安裝竊聽器、追蹤器在黃女車上，而車輛卻是魏男與妻子共用，監視畫面也是租屋處走廊，並非安裝於被告的屋內，且人夫既有相當理由懷疑妻子外遇，而用錄音、監視器方式取證，也未造成2名被告隱私權受損，即使違法取得，也未超過比例原則，仍有證據力。

法官認，黃男與人妻坐在後座，雖有一張照片佐證，但僅拍到2車併排，未拍到2人在車內整理衣物等畫面，難以證明2人出軌，且2人的車停在公共場所，仍可透過窗戶看到車內，若有曖昧，應選擇避開人潮的地點，加上錄音僅錄到不明男子對話「我昨天有沒有體諒你？」，無法證明黃男侵害原告配偶權，判黃男免賠。

另一名鄭男雖否認與人妻不倫，但鄭男明知黃女是人妻身分，還與對方連續5日密切同處一室，且清晨進去，深夜才離開，就算談論公事，也可選開放的公共場合或公司，不用到鄭男的租屋處單獨討論，鄭男明應避嫌，卻長時間與黃女獨處一室，超過正常男女正常洽公往來，原告主張被告侵害配偶法益是可採信的。

而錄音檔中黃女對不明男對話「我夾在中間我真的是兩難」、「不管跟誰，不管跟你、跟鄭男都好…，婚不離我還是人家的第三者」等話細察，黃女與鄭男確有男女私情之曖昧情愫，不是一般社交，加上黃女曾多認留在鄭男租屋處，行為已超越一般男女正常交往，侵害原告婚姻圓滿生活，情節重大，判鄭男應賠15萬元。

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