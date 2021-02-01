2021才過1個月…新北車禍「3原因」奪18命　警分析避開死神關鍵

▲新北市1月份交通死亡意外高達17件釀18死 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

2021年才剛過一個月，新北市交通意外死亡事故竟高達17件，造成18死意外。主要有2個原因，一是受到疫情影響，民眾搭乘大眾交通工具意願減少，轉而使用私人運數工具，二為冬天日照漸少，天色昏暗，三是缺乏路權優先觀念，車禍以汽機車間擦撞8件為最多，其次是汽機車自撞事故有6件。

新北市交通大隊表示，統計2021年1月（27日），新北市轄區共發生17件死亡車禍，釀18死，以汽機車間擦撞8件（占47.1%）最多，因交岔路口的車輛交織情況頻繁，部分用路人常不遵守號誌指示，又缺乏路權優先的停讓觀念，常見在未設有號誌的路口，未減速呼嘯而過，導致嚴重傷亡。其次為汽機車自撞事故，發生6件（占35.3%）死亡事故，據分析顯示，自撞事故多為超速失控所發生的意外。

另外汽車與行人擦撞意外致死有3件（佔17.6%），警方將持續「車輛不禮讓行人」及「行人違規」列為重點取締項目，同時加強宣導，呼籲汽機車駕駛人在行近行人穿越道前，應減速慢行，遇有行人穿越時，均應暫停讓行人先行通過，行人通行時也要注意左右來車，確定安全再通行。

事故主要肇因多以「未依規定讓車」占最多，其次依序為「未注意車前狀況」、「未禮讓行人」、「違反標誌、標線及號誌管制」及「超速行駛」等違規行為，警方提醒駕駛人勿超速、闖紅燈，隨時注意前後車輛動態，保持安全間距，才能避免肇事發生。

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