老公15年死黨喝喜酒「只包2600」　台北人妻逼絕交：看看我閨蜜

▲婚禮辦在5星級飯店，老公死黨卻只包2600，讓人妻覺得「被佔便宜」...（圖／取自Pixabay）

網搜小組／柯沛辰報導

台北一名新婚人妻抱怨，老公幾個15年以上死黨來喝喜酒，卻趁機佔他們便宜，只包2600元。她說，一桌喜宴成本3.2萬，她每個閨蜜、朋友到場都包3600以上，所以她攤開禮金簿，要求老公跟這些死黨斷絕往來，卻被冷處理，讓她氣得大罵「看看我閨蜜，比你那些哥們強太多了」、「以後吃虧不要跟我抱怨！」

原PO在臉書「靠北老公2.0」指出，老公聲稱這幾個死黨是大學同窗，而且畢業後保持聯絡超過10年，有15年以上情誼，但來喝喜酒卻「摳」得要死，大多只包2600元到6600元，而且6600元那位還是「2大2小」，只有2個死黨分別包8000元、1.2萬元，「真是厚臉皮，臉皮夠厚」。

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原PO認為，大家出社會這麼久，不可能不知道台北喜宴行情，但老公這群所謂的「死黨」卻裝傻，拿鄉下行情來充數，很明顯就是要佔便宜。

她補充，喜宴一桌成本3.2萬元，1人來至少要包3200元，2人來要則包6600元，這樣才打平、符合禮數，否則包那麼少，還不如「禮到人不到」，「難道厚臉皮吃喜酒會比較香嗎？」

原PO說，她每個到場的閨蜜、朋友通通包3600元以上，還有人帶老公、小孩包1.2萬元，連沒到場的也包3600元，「看看我閨蜜的心意，比你那些哥們強太多了，她們都知道台北要包多少，不會佔人便宜，反觀你那些所謂的哥們，口頭上稱兄道弟，實際上有機會就佔人便宜。」

▲原PO火大把禮金簿攤在丈夫面前，卻被冷處理。（圖／取自Pexels）

她覺得，老公這些「死黨」是知道喜宴辦在五星級酒店，才跑來佔便宜，所以她晚上看禮金簿愈看愈火大，決定把簿子攤出來，並告訴老公：「少跟那些假兄弟往來，最好斷絕關係，以後不要再連絡，我們不需要這種會佔人便宜的朋友！」

原PO氣憤表示，老公聽完默不作聲，讓她更加火大，「事實擺在眼前，你左耳進右耳出，當耳邊風，好心勸你卻被你冷漠處理，不信我的話，以後吃虧不要跟我抱怨！」

許多網友看完紛紛留言，「妳眼裡只有錢嗎」、「妳也是用老公月薪衡量他愛不愛妳對吧？」、「愛面子辦32000，卻沒裡子能應付，奇葩」、「原來妳結婚宴客是在標會喔」、「辦喜宴追求回本是否搞錯了什麼」、「你要的是錢不是祝福，當你朋友真倒楣」、「妳不要結婚好了，算那麼清楚，當妳另一半真累！」

其中，也有好心網友提出解方，「妳可以多結幾次賺回來」、「可以辦流水席」、「花150元登記最省」、「下次結婚註明：每人最低消費3200」、「時間可以改在早上，地點在永和豆漿，自助式免費吃到飽。這樣妳划算，賓客也不用讓妳嫌，而且很多一定禮到人不到」掀起熱議。