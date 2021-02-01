　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

老公15年死黨喝喜酒「只包2600」　台北人妻逼絕交：看看我閨蜜

▲▼婚宴現場。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲婚禮辦在5星級飯店，老公死黨卻只包2600，讓人妻覺得「被佔便宜」...（圖／取自Pixabay）

網搜小組／柯沛辰報導

台北一名新婚人妻抱怨，老公幾個15年以上死黨來喝喜酒，卻趁機佔他們便宜，只包2600元。她說，一桌喜宴成本3.2萬，她每個閨蜜、朋友到場都包3600以上，所以她攤開禮金簿，要求老公跟這些死黨斷絕往來，卻被冷處理，讓她氣得大罵「看看我閨蜜，比你那些哥們強太多了」、「以後吃虧不要跟我抱怨！」

原PO在臉書「靠北老公2.0」指出，老公聲稱這幾個死黨是大學同窗，而且畢業後保持聯絡超過10年，有15年以上情誼，但來喝喜酒卻「摳」得要死，大多只包2600元到6600元，而且6600元那位還是「2大2小」，只有2個死黨分別包8000元、1.2萬元，「真是厚臉皮，臉皮夠厚」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO認為，大家出社會這麼久，不可能不知道台北喜宴行情，但老公這群所謂的「死黨」卻裝傻，拿鄉下行情來充數，很明顯就是要佔便宜。

她補充，喜宴一桌成本3.2萬元，1人來至少要包3200元，2人來要則包6600元，這樣才打平、符合禮數，否則包那麼少，還不如「禮到人不到」，「難道厚臉皮吃喜酒會比較香嗎？」

原PO說，她每個到場的閨蜜、朋友通通包3600元以上，還有人帶老公、小孩包1.2萬元，連沒到場的也包3600元，「看看我閨蜜的心意，比你那些哥們強太多了，她們都知道台北要包多少，不會佔人便宜，反觀你那些所謂的哥們，口頭上稱兄道弟，實際上有機會就佔人便宜。」

▲黃大米分享，某大牌女主持喝喜酒只包1600元。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO火大把禮金簿攤在丈夫面前，卻被冷處理。（圖／取自Pexels）

她覺得，老公這些「死黨」是知道喜宴辦在五星級酒店，才跑來佔便宜，所以她晚上看禮金簿愈看愈火大，決定把簿子攤出來，並告訴老公：「少跟那些假兄弟往來，最好斷絕關係，以後不要再連絡，我們不需要這種會佔人便宜的朋友！」

原PO氣憤表示，老公聽完默不作聲，讓她更加火大，「事實擺在眼前，你左耳進右耳出，當耳邊風，好心勸你卻被你冷漠處理，不信我的話，以後吃虧不要跟我抱怨！」

許多網友看完紛紛留言，「妳眼裡只有錢嗎」、「妳也是用老公月薪衡量他愛不愛妳對吧？」、「愛面子辦32000，卻沒裡子能應付，奇葩」、「原來妳結婚宴客是在標會喔」、「辦喜宴追求回本是否搞錯了什麼」、「你要的是錢不是祝福，當你朋友真倒楣」、「妳不要結婚好了，算那麼清楚，當妳另一半真累！」

其中，也有好心網友提出解方，「妳可以多結幾次賺回來」、「可以辦流水席」、「花150元登記最省」、「下次結婚註明：每人最低消費3200」、「時間可以改在早上，地點在永和豆漿，自助式免費吃到飽。這樣妳划算，賓客也不用讓妳嫌，而且很多一定禮到人不到」掀起熱議。

ET快訊
快訊／趙少康申請回國民黨　江啟臣證實了
最辣女海軍曝！自拍片「5億人搶看」　爆曾處決五人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

老公15年死黨喝喜酒「只包2600」　台北人妻逼絕交：看看我閨蜜

網購性感小洋裝！她穿上「瞬間像腿斷」　網笑翻：最強買家秀

快訊／北市深夜大停電！中山區突然「一片黑暗」　台電回應

立百病毒「人畜共通」！症狀跟日本腦炎超像　感染年齡層曝光

外送員一句話想救！他咬下臭酸烤雞「一坨毛」狂吐　恐怖餐廳曝光

案908曾到老店「餃子樓中樓」！龜山里民曝現況：鬧成這樣誰敢來

「3生肖」橫財加身有夠旺！　2月前8天是關鍵

12生肖把握年末好運氣！龍、馬、雞並列「5星贏家」愛情財運雙收

8樓施工0防護！工程師傅收危險費　客戶聽價格喊貴：算我一半就好

影／別把桃園人標籤化！　鄭文燦：若拒診將按醫療法處分

用生命在溜？溜冰小白「伸手求助」　下秒華麗轉圈躺地...網：想跳街舞

羅時豐「社區廣播」重現感冒廣告！　問小孩：你認識我嗎？…一句話被KO

高雄女大生騎車口罩從外套飛落 慘遭重罰3600元！父怒批：搶錢

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

「平鎮某醫院」被定調院內感染　多位民眾收通知...急赴院篩檢

偉晉現身電玩展...台下搶答「真被點名」　一看當下手勢恥爆：真的好丟臉

苗栗55歲竊盜犯「為躲警方追緝」　用塑膠布搭屋！彷彿現代魯賓遜

出獄不到一個月！男掛贓牌載友　濱海狂飆「失控撞車」噴飛雙亡

蕭敬騰搭訕宅男工程師...一聽有女友愣住　「對方任職知名公司」老蕭驚呼：哇哇哇

「鑰匙沒拔！」調皮男惡整女駕駛 她急摸車門...女兒奉上國際手勢XD

老公15年死黨喝喜酒「只包2600」　台北人妻逼絕交：看看我閨蜜

網購性感小洋裝！她穿上「瞬間像腿斷」　網笑翻：最強買家秀

快訊／北市深夜大停電！中山區突然「一片黑暗」　台電回應

立百病毒「人畜共通」！症狀跟日本腦炎超像　感染年齡層曝光

外送員一句話想救！他咬下臭酸烤雞「一坨毛」狂吐　恐怖餐廳曝光

案908曾到老店「餃子樓中樓」！龜山里民曝現況：鬧成這樣誰敢來

「3生肖」橫財加身有夠旺！　2月前8天是關鍵

12生肖把握年末好運氣！龍、馬、雞並列「5星贏家」愛情財運雙收

8樓施工0防護！工程師傅收危險費　客戶聽價格喊貴：算我一半就好

影／別把桃園人標籤化！　鄭文燦：若拒診將按醫療法處分

老公15年死黨喝喜酒「只包2600」　台北人妻逼絕交：看看我閨蜜

宋兆文／喜鵲桅桿築巢是海軍丟臉的笑話

外頭利多消息你相信？別急出手！畢竟有錢可賺　為何告訴你？

網購性感小洋裝！她穿上「瞬間像腿斷」　網笑翻：最強買家秀

新北汐止自強市民活動中心啟用　參與式預算融入在地特色

溪北交通轉運中心助攻經濟發展　交通局：2022年完成可行性評估

毛茸茸貓咪屁屁辦公室必備！ 露一條尾巴超療癒　摸一下就紓壓

熱帶氣旋安娜襲斐濟…1個月內第2次風災　至少1死5失蹤

粉絲「巧遇陳零九」開心合照！　釣出本尊親轉發…網點開全笑翻

快訊／北市深夜大停電！中山區突然「一片黑暗」　台電回應

柴犬把自己包裹成「熱狗卷」 爽躺床上網笑：看到一個人形

生活熱門新聞

屁妹IG自爆新冠還亂跑　她通報1922鬧大了

即／北市大停電突然「一片黑暗」

他咬下臭酸烤雞狂吐　一查餐廳地址嚇死

立百病毒「人畜共通」　感染年齡層曝光

「3生肖」2月前8天橫財加身

12生肖把握年末好運氣！龍、馬、雞並列「5星贏家」

水瓶寶寶生日趴揪男唱K　費用曝光他傻眼了

男友沒工作「錢卻花不完」！網見亮點：幹嘛上班

案908到餃子樓中樓　里民曝現況

2月有災難？命理師驚曝3凶兆「全球恐死一半人」

部桃多人陰轉陽　醫師：陰性只能參考

99XD請加速！雪隧路隊長時速40遭公告

頭髮、外衣褲都會沾病毒！進門必做SOP自保

立百病毒爆恐成下波大流行　指揮中心回應了

更多熱門

相關新聞

台積女一次劈2王　人夫心碎求償

台積女一次劈2王　人夫心碎求償

台積電1名女組長2020年婚內同時劈兩男，人夫先在3月間發現妻子與黃男疑似車震，後來又發現妻子的汽車連停鄭男租屋處附近5日，因此怒向2名小王索賠200萬元。

外送員偷吃鹹酥雞　1小時後又來接單

外送員偷吃鹹酥雞　1小時後又來接單

北市超商刀客「見頸即殺」　懊悔：我長大了　

北市超商刀客「見頸即殺」　懊悔：我長大了　

老公被男人睡了　人妻抓姦竟也愛上對方

老公被男人睡了　人妻抓姦竟也愛上對方

人夫照顧重病母親累癱　老婆每天在公司廁所激戰老闆

人夫照顧重病母親累癱　老婆每天在公司廁所激戰老闆

關鍵字：

喜宴喜酒婚宴台北人妻死黨朋友友情紅包行情

讀者迴響

熱門新聞

藝人開趴29人染疫！曝多人運動照

即／墾丁晚間驚傳火警！福容飯店回應

熱依娜疑回應陳芳語嗆爆！

鄰居要求關WiFi：家有孕婦！　孩子回1句萬人朝聖

《全明星》第二季名單曝光　網狂讚「顏值超高」

屁妹IG自爆新冠還亂跑　她通報1922鬧大了

43K給家用！23歲OL慘被榨乾慘死

葉星辰霸氣「認愛」：我是男友狗

即／趙少康申請回國民黨　江啟臣證實了

抖音「最辣女海軍」爆殺過五人

拜南鯤鯓代天府　新竹男一下車就被提醒：全身雞皮疙瘩

即／北市大停電突然「一片黑暗」

哈士奇吞萬價鱷魚　找嘸上顎殘骸

南台灣假鈔流竄！大鈔找零竟給假百元

富豪-196°C冰凍自己50年　現狀曝光

更多

最夯影音

更多
用生命在溜？溜冰小白「伸手求助」　下秒華麗轉圈躺地...網：想跳街舞

用生命在溜？溜冰小白「伸手求助」　下秒華麗轉圈躺地...網：想跳街舞
羅時豐「社區廣播」重現感冒廣告！　問小孩：你認識我嗎？…一句話被KO

羅時豐「社區廣播」重現感冒廣告！　問小孩：你認識我嗎？…一句話被KO

高雄女大生騎車口罩從外套飛落 慘遭重罰3600元！父怒批：搶錢

高雄女大生騎車口罩從外套飛落 慘遭重罰3600元！父怒批：搶錢

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

「平鎮某醫院」被定調院內感染　多位民眾收通知...急赴院篩檢

「平鎮某醫院」被定調院內感染　多位民眾收通知...急赴院篩檢

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面