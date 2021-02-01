別人的老婆長太正！他凍未條「當著丈夫面」搭訕　下秒畫面失控

▲當著丈夫的面！他搭訕對方妻子。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一陳姓男子和老婆趁著週末，一起訂了一家餐廳，準備一起去吃飯。誰知，這樣開心的一頓飯，最後卻演變成兩人雙雙被毆打。原來，當時他們剛到達坐下，就有一名陌生男子走上來，竟然當著他的面搭訕愛妻，還語氣輕浮稱「有時間一起玩一下」。

綜合陸媒報導，陳男事後氣憤表示，自己和妻子當時剛到達餐廳，菜還沒點好，就有一個陌生男子走到了兩人面前。

正當兩人感到莫名其妙之際，該男子便開口索要妻子的聯繫方式。面對這一狀況，妻子一時不知如何是好，隨後便問道，「你要我聯繫方式幹什麼？」可男子的回答讓夫妻二人都炸了，只見他表情輕佻的說了一句，「美女留個微信，有時間一起玩一下，有什麼關係？」

聽到該男子這麼說，還沒等丈夫說話，隔壁桌一男子看不下去了，他站起來說到，「你沒看到人家老公在這嗎？你跟誰玩一下呢？」聽到別人這麼說，這名陌生男子並不放棄，他表示，「誰是她老公，站起來認識一下！」

這時，一直沉默的陳男坐不住了，面對如此猖狂的人，便拿起桌上的酒瓶站了起來，可是還沒等他動手，搭訕男子的朋友們便都聚集了過來。

隨後，雙方起了激烈衝突，勢單力薄的陳男被對方用砂鍋暴打到面部，而妻子最後也慘遭毆打。

雙雙受傷後，陳男和妻子立刻報警。目前，警方已經立案並展開調查。

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