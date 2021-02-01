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台南市自駕公車沙崙線　2月展開免費試乘體驗

▲台南市自駕公車「沙崙智慧綠能科學城循環線」已完成不載客試驗測試，訂於2月4日至26日辦理6場次試乘活動，歡迎大家報名參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市自駕公車「沙崙智慧綠能科學城循環線」已完成不載客試驗測試，訂於2月4日至26日辦理6場次試乘活動，歡迎大家報名參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市自駕公車「沙崙智慧綠能科學城循環線」已完成不載客試驗測試，訂於2月4日至26日辦理6場次試乘活動，每場次開放10班次免費預約體驗，歡迎大家報名參與。

交通局局長王銘德表示，「智慧新都」是市長黃偉哲積極推動的城市建設目標，落實智慧科技產業在地深耕的自駕公車則是「智慧交通」的具體實踐，從2020年8月起沙崙及南科兩地測試，其中沙崙已完成不載客試驗的重大進展，於2021年2月率先開放體驗。

交通局長王銘德說，自駕公車開放民眾體驗試乘，是藉由模擬載客測試服務，找出未來進入正式營運時所需克服的問題，進一步檢視自駕技術，針對問題加以改善，誠摯歡迎民眾前往體驗，並給予建議回饋。

交通局長王銘德強調，依現階段國內法規要求，自駕公車上路行駛時，仍會有駕駛員在座位上全程監控，可隨時接手操控應付突發狀況。本階段開放沙崙線試乘，預計3月開放南科線試乘體驗，後續將進一步徵求客運業者接手營運，以成為一般公車路線收費載客為目標。

▲台南市自駕公車「沙崙智慧綠能科學城循環線」已完成不載客試驗測試，訂於2月4日至26日辦理6場次試乘活動，歡迎大家報名參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

公共運輸處處長吳俁之表示，配合政府防疫措施，參與試乘活動請全程配戴口罩，並請於發車前15分鐘完成報到，上車前請出示預約確認信，倘當日班次還有名額即開放現場民眾搭乘，每班次上限15個名額且不開放站立。

本次試乘路線中途不開放民眾上、下車，全程含手動、自駕全程共約3.9 公里，自高鐵台南站出發後，沿歸仁大道、歸仁十三路、高發三路、大武路一、二段、高鐵一路、歸仁十二路再回到高鐵台南站，乘車時間約20分鐘。

沙崙線試乘體驗採取「網路預約報名」制，即日起開始接受預約，全程免費搭乘，試乘活動日期為110年2月4-5、18-19、25-26日（星期四、星期五），共6場次，每場自上午9時30分至下午3時，每30分鐘1班次（不含中午），每日10班次，報到與乘車地點於高鐵台南站2號出口之客運轉運站第7月台，活動預約網址為https://bit.ly/3a6tsyz，或可上交通局首頁輪播訊息內連結報名網頁查詢。

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