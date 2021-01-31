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防疫一條心　台南市議會向全國醫護人員致敬

▲醫護人員就是第一線的戰士，台南市議會議長郭信良呼籲齊心支持醫護人員，台南市議會公開向全國醫護人員致敬，並呼籲全國民眾一同支持醫護人員。（圖／記者林悅翻攝）

▲醫護人員就是第一線的戰士，台南市議會議長郭信良呼籲齊心支持醫護人員，台南市議會公開向全國醫護人員致敬，並呼籲全國民眾一同支持醫護人員。（圖／記者林悅翻攝）


記者林悅／台南報導

台灣北部發生連續醫護院內感染，新冠肺炎疫情升溫，引發民眾對醫護人員專業度的議論，台南市議會郭信良議長31日表示，防疫如同作戰，醫護人員就是第一線的戰士，民眾應該如同支持軍人一樣，齊心支持醫護人員；因此台南市議會公開向全國醫護人員致敬，並呼籲全國民眾一同支持醫護人員。

郭信良議長指出，台灣醫護人員專業素養高、經驗豐富，而且視救病扶傷為責任之所在，支持國家調度抗疫更是沒有怨言。例如在疫情之初，政府就禁止醫護人員出國，所有的醫護人員都犧牲小我、全力配合，站在抗疫防線的最前端，讓台灣的防疫得到世界各國的肯定，這份功勞不容抹殺。

近來醫護人員受到責難，甚至遭到歧視，台南市議會郭信良議長強調，國人應該要做醫護人員的後盾，因為每位醫護人員都是防疫英雄，他們冒著對自己、對家人健康的威脅，在工作崗位上正面迎戰病毒，值得大家敬佩。台南市議會郭信良議長說，民眾也要把自己當成防疫尖兵，做好戴口罩、勤洗手、保持社交距離等個人防疫措施，全國同心戰勝病毒。

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