台南蜜棗外銷日本突破去年總銷量　黃偉哲：力推國人購買優質國產農產品

▲台南市楠西區集貨2500箱約6.2噸蜜棗禮盒，預計2月中旬空運搶攻日本高端市場，台南市長黃偉哲、農糧署長胡忠一、立委郭國文，一起為台南之光加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南蜜棗進入採收期，由產地楠西區集貨2500箱約6.2噸蜜棗禮盒，預計2月中旬空運搶攻日本高端市場，為慶祝台南蜜棗持續外銷日本突破去年總銷量，31日特別舉辦「台南蜜棗GO GO JAPAN」記者會，由市長黃偉哲、農糧署長胡忠一及立委郭國文，一起體驗蜜棗從撿選至包裝上櫃的過程，一起為台南之光加油打氣！





市長黃偉哲表示，為建立產銷制度，穩定供貨，市府輔導農民採集團產區經營模式，同時導入優良品種與栽培管理技術，並輔導生產單位以行銷通路契作契銷，期望提升台南市農產品產銷經營效益。雖然台南並非蜜棗主要產地，種植面積僅占全臺14%，但品質穩定、清脆香甜，為臺灣直銷市場爭相訂購當年節伴手禮的熱銷產品。台南蜜棗除了內需暢旺，外銷市場更是年年突破，他也感謝公私協力推動農產品內外銷，使農民有好的收益，也讓消費者可以食用高CP值的農產水果，度過一個安心健康的好年。





品利農場業者謝明樹表示，他的產區目前種植蜜棗面積約14公頃，以「珍蜜」(高雄11號)、「珍愛」(高雄12號)等品種為主，其中珍愛品種具有青蘋外型、皮薄多汁的特性，又稱為「爆漿蜜棗」，採收期到4月。該農場蜜棗去年外銷日本量為7.2噸，本產期截至目前統計已外銷10噸，成長38％，並突破去年總銷量，是台南蜜棗輸日主要產區，目前仍陸續出貨中。





農業局長謝耀清指出，因外銷日本的藥檢非常嚴格，必須檢附生產履歷且確定沒有病蟲害，才能裝櫃啟運，所以先送往傑農合作社農場，進行連續14天攝氏1.2度低溫冷藏檢疫處理。農友謝明樹原本在造船廠服務，轉投入農業多年有成，2018年榮獲第31屆神農獎，他的棗園也獲得屬於農產管理生產具國際公信力的品質管理認證系統「Global G.A.P.」(全球優良農業規範)認證，順勢打開國際通路。

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