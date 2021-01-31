因應案908院內感染情事發生　台南市政府請醫院加強候診區防疫管理

▲台南市衛生局和傳染病防治醫療網南區指揮官莊銀清討論後，做出醫院門診區進行總量管制、定時消毒、人員保持社交距離之建議，減少院內感染機會。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心30日公布國內新增4例本土COVID-19確定病例，均為醫院感染確診個案相關接觸者，因應案908在平鎮某醫院門診區和案889短暫接觸即被傳染，31日台南市衛生局和傳染病防治醫療網南區指揮官莊銀清討論，做出醫院門診區進行總量管制、定時消毒、人員保持社交距離建議，減少院內感染機會。

台南市長黃偉哲表示，針對平鎮某醫院門診區感染事件，與南區醫療網指揮官莊銀清、專家諮詢委員會、台南市14家採檢醫院代表討論後，針對醫療院所候診區（門診，掛號，領藥，健診）加強防疫措施管理提出相關意見訂出相關建議，各醫療院所依實際狀況進行調整與配合辦理，減少人員群聚的可能性。

防疫措施管理建議門診區可採總量管制，宣導民眾依指定時間至門診區報到，減少陪看病人員，減少人員等候而聚集；加強定時消毒，針對門診高汙染區域、汙染醫療器械提高消毒頻率；宣導人員保持社交距離，依照院內動線或分倉分流等規劃移動，室內務必戴口罩，保持社交距離至少1.5公尺，座位採梅花座，減少人員交談等措施，希望透過相關院內感染管制強化措施，減少候診區感染事件發生。

衛生局局長許以霖再次提醒國際疫情持續嚴峻，台灣防疫是否成功，有賴政府、民間攜手合作，守護國人健康；提醒民眾落實防疫新生活運動與秋冬防疫專案，進入醫院時，請配合醫院相關感染管制規範，請攜帶健保卡進行實名聯制、配戴口罩、量體溫、減少陪看病人員，建議依據預約報到時間到院就診，並遵守院內動線規劃指示移動；另外提醒台南市民眾，台南市尚未有社區疫情發生，目前台南市社區整合式健康篩檢暫不取消，疫情期間請市民關注各項防疫措施，如有新冠肺炎（COVID-19）防疫相關問題，可撥打衛生局防疫專線06-2880180諮詢。

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