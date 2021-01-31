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俄羅斯反對派再發動全國示威「普丁是賊」　莫斯科封鎖地鐵站

▲▼俄羅斯全國反政府示威，聖彼得堡警方嚴陣以待。（圖／路透）

▲俄羅斯全國反政府示威，聖彼得堡警方嚴陣以待。（圖／路透）

文／中央社

儘管俄羅斯當局正透過逮捕和犯罪調查加緊打壓反對勢力，但反對派領袖納瓦尼的盟友今天仍號召全國發動新一波反政府示威，要求釋放遭審前羈押的納瓦尼。審判預計2月2日開庭。

法新社報導，數名納瓦尼（Alexei Navalny）的夥伴，包括胞弟奧列格（Oleg）和律師索波爾（Lyubov Sobol），本週都遭到軟禁至3月底，原因是涉嫌號召民眾參與抗議行動，違反2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫限令。

俄羅斯當局已數度警告民眾勿參與未來幾場非法集會，並揚言對示威者提起刑事告訴。

今天在俄羅斯首都莫斯科發起的集會，預計在俄國主要國安機關聯邦安全局（Federal Security Service ）的總部外舉行。納瓦尼指控聯邦安全局在總統蒲亭（Vladimir Putin）的命令下，對他發動幾乎奪命的下毒攻擊。

路透社報導，今天率先在俄羅斯西伯利亞和遠東地區登場的示威活動，已至少有250人遭到警方逮捕。抗議民眾不顧寒冷和被捕威脅，仍紛紛走上街頭抗議。

在海參崴，由於警方防堵示威者進入市中心，抗議人士被迫移往海邊和結冰的阿穆爾灣（Amur Bay）海上。曝光的畫面顯示，示威者在攝氏零下13度低溫手牽手在冰上遊行，沿途高呼「普丁是賊」。

在西伯利亞城市多木斯克（Tomsk），示威者聚集在一個演奏廳外高舉俄羅斯國旗，同時高呼「釋放他！」納瓦尼去年8月正是在拜訪這座城市後，在一架國內班機上疑遭下毒突然昏倒。

在西伯利亞東部城市雅庫次克（Yakutsk），今天有數十人在攝氏零下42度的氣溫下出來抗議。其中一人表示：「這是我第一次參加示威。我真的受夠當局完全藐視法律。」

莫斯科警方已前所未見宣布關閉7個地鐵站，並限制市中心行人移動範圍。市府當局還表示，市中心部分餐廳和商店將關閉，地面交通也會改道。

俄羅斯當局還鎖定網路平台，要求他們刪除號召集會的貼文，否則面臨罰款。俄國媒體監督機關29日已以未遵守規定為由，召見臉書（Facebook）和TikTok等數個社群媒體的代表。

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