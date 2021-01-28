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「庫茲涅佐夫號」又傳爆炸起火　俄國防部出面否認

▲▼俄羅斯海軍庫茲涅佐夫號航母,Admiral Kuznetsov。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯海軍庫茲涅佐夫號航母25日傳出火警。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者閔文昱／綜合報導

曾在2019年12月發生火災的俄羅斯庫茲涅佐夫號（Admiral Kuznetsov）日前又傳出發生火災，所幸火勢在船上工作人員到達前就已經被撲滅，並沒有人員傷亡，目前正停泊在莫曼斯克港（Murmansk）第35修船廠碼頭進行維修，但消息遭「小星星」船舶維修中心否認。

根據《Urdupoint News》報導，目前正在維修的俄國海軍庫茲涅佐夫號航空母艦日前再次傳出火警，報導指出當時軍艦正在進行氣焊作業，隨後一個乙炔氣瓶上的減壓器突然破裂，傳出巨大爆炸聲並起火燃燒。但消息遭到俄羅斯國防部否認，「小星星」船舶維修中心發言人表示，目前航母的技術設備的確出現了一些故障，但是並沒有引起爆炸和火災，預計將於2022年進行海上測試。

▲▼ 2017年1月4日，俄羅斯國防部官網顯示的照片中，俄羅斯航母「庫茲涅佐夫號」（Admiral Kuznetsov）正在地中海東部執行任務。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫茲涅佐夫號傳出火警的消息遭俄國防部否認。圖為庫茲涅佐夫號 2017年1月在地中海東部執行任務。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，庫茲涅佐夫號不是第一次傳出火災意外，2019年12月也曾因甲板起火，造成1人死亡，1人失蹤，以及6人受傷。2018年時則因甲板被砸中損壞而一度暫停修理，直到目前為止船隻都還在進行大規模整修。

▲▼ 俄羅斯「庫茲涅佐夫號」（Admiral Kuznetsov）航空母艦。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫茲涅佐夫號是俄羅斯現役最新型的航空母艦。（圖／達志影像／美聯社）

庫茲涅佐夫號航空母艦是目前俄羅斯現役最新型的航空母艦，也是唯一一艘航空母艦，從蘇聯時期便開始建造，曾命名為蘇聯號、克里姆林宮號、布里茲涅夫號以及提比里西號，直到1991年服役時才正式命名為庫茲涅佐夫號，兼具巡洋艦的武裝，即使扣除艦載機仍具有相當強大的戰力。
 

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