俄大牌造型師3P性愛趴爆血亡！　竟是「罐狀異物」塞肛門奪命

▲俄羅斯知名造型師舍甫察克（Alexander Shevchuk）。（圖／翻攝自IG）



記者張方瑀／編譯

俄羅斯知名造型師舍甫察克（Alexander Shevchuk）日前意外死亡，許多明星好友紛紛在社群網站上發文悼念，但都沒提到確切死因，還有傳言指他是染上新冠肺炎病逝。結果媒體爆料指出，舍甫察克是在家中開3P性愛趴時，將異物塞入肛門，導致直腸破裂感染死亡。

▲俄羅斯知名造型師舍甫察克。（圖／翻攝自IG）



根據當地媒體報導，現年54歲的舍甫察克跟許多俄國明星的御用造型師，也有主持多個節目，知名度非常高；他過世的消息傳出後，許多名人都在社群網站發文悼念，拉脫維亞演員Laima Vaikule在IG發文表示，「我們有共同的過去，而我也並不感到羞恥，我們還有很多未來的計劃，但都不會實現了。」

▲拉脫維亞演員Laima Vaikule與舍甫察克。（圖／翻攝自IG）



經紀公司和家屬一直未透露舍甫察克的死因，先前也有報導指出，舍甫察克疑似在去年底感染新冠肺炎，也可能是長期以來的慢性病造成。

不過有媒體爆料，舍甫察克其實是在家中和另外兩名男性友人舉辦3P性愛派對時，將大型罐狀異物塞入肛門中，結果卡住無法拿出，血流如注後緊急送醫，結果還是造成直腸破裂，緊急手術後住進加護病房，最後仍因併發症過世。

目前舍甫察克的遺體已交由法醫驗屍，警方目前也在釐清當天他位在莫斯科的公寓內，是否還有其他人，並要求在場的兩名男性到案說明。

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