普丁「390億奢華宮殿」曝光！40個摩納哥國土大...設「鋼管舞+賭場」

▲俄羅斯反對派領袖納瓦尼，指普丁在黑海沿岸秘密打造逾390億新台幣的「奢華宮殿」。（翻攝自YouTube／Алексей Навальный，下同）

實習記者閔文昱／綜合報導

俄羅斯總統普丁日前遭反對派領袖納瓦尼（Alexey Navalny）踢爆，在黑海沿岸建造了一棟要價390億台幣的私人招待所「普丁宮」，占地將近1.8萬平方公尺，裡面設施奢華且應有盡有，被指控這是俄羅斯有史以來最大貪汙案，不過遭到普丁方面否認。

綜合外媒報導，納瓦尼團隊的反腐敗基金會（FBK），日前在影音平台YouTube發佈了一段約兩小時的調查紀錄片，以「普丁的宮殿是世界史上最大貪污案」為題指控普丁秘密在位於黑海格連吉克（Gelendzhik）沿岸，透過賄賂資助，建造了價值390億台幣的奢華宮殿，並在影片旁白補充，「這是世界上最昂貴的宮殿」、「新的凡爾賽宮」，影片曝光至今，已累積超過9000萬次觀看。

根據影片曝光的內容，宮殿面積將近1.8萬平方公尺，總面積幾乎是摩納哥國土面積的40倍，有11間臥室、數個客廳和飯廳，除此之外，裡面還有私人劇院、鋼管舞交誼廳和賭場，房內都鋪上豪華的天鵝絨毯、大理石地板和圓柱，更有類似聖彼德堡皇宮的奢華天花板裝飾，甚至還有直升機場。

▲▼一間看似鋼管舞用桿子的房間，及一座拉斯維加斯風格的賭場。

▲▼宮殿中有11間臥室、數個客廳和飯廳，房內鋪上豪華的天鵝絨毯，更有類似聖彼德堡皇宮的奢華天花板裝飾，還有來自義大利的昂貴名牌家具。

普丁表示，他並沒有看完完整2兩小時的影片，不過有看完助手們剪輯的重要片段，並反駁，紀錄片中那些所謂的「普丁財產」事實上根本就不屬於他，並且也跟普丁的親戚或普丁的家族沒有任何關係。「網絡上有關「普丁宮殿」的消息已經流傳了10多年，以納瓦尼為首的反對派不過是把一切材料整理編排，並利用這些素材對俄羅斯公民進行洗腦。」

▲俄羅斯總統普丁駁斥宮殿並不是他的。（示意圖／路透）

這支影片主要是納瓦尼在德國休養的期間製作的，去年8月他在俄羅斯境內遭人下神經毒後，便被送入柏林一家醫院救治，直到上週才療養完畢搭機返回俄羅斯，不過飛機一降落就遭到俄羅斯當局逮捕，目前俄羅斯各地已超過100個城市出現反政府示威，要求立即釋放納瓦尼。

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