　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

普丁「390億奢華宮殿」曝光！40個摩納哥國土大...設「鋼管舞+賭場」

▲普丁宮。（翻攝自YouTube／Алексей Навальный）

▲俄羅斯反對派領袖納瓦尼，指普丁在黑海沿岸秘密打造逾390億新台幣的「奢華宮殿」。（翻攝自YouTube／Алексей Навальный，下同）

實習記者閔文昱／綜合報導

俄羅斯總統普丁日前遭反對派領袖納瓦尼（Alexey Navalny）踢爆，在黑海沿岸建造了一棟要價390億台幣的私人招待所「普丁宮」，占地將近1.8萬平方公尺，裡面設施奢華且應有盡有，被指控這是俄羅斯有史以來最大貪汙案，不過遭到普丁方面否認。

綜合外媒報導，納瓦尼團隊的反腐敗基金會（FBK），日前在影音平台YouTube發佈了一段約兩小時的調查紀錄片，以「普丁的宮殿是世界史上最大貪污案」為題指控普丁秘密在位於黑海格連吉克（Gelendzhik）沿岸，透過賄賂資助，建造了價值390億台幣的奢華宮殿，並在影片旁白補充，「這是世界上最昂貴的宮殿」、「新的凡爾賽宮」，影片曝光至今，已累積超過9000萬次觀看。

根據影片曝光的內容，宮殿面積將近1.8萬平方公尺，總面積幾乎是摩納哥國土面積的40倍，有11間臥室、數個客廳和飯廳，除此之外，裡面還有私人劇院、鋼管舞交誼廳和賭場，房內都鋪上豪華的天鵝絨毯、大理石地板和圓柱，更有類似聖彼德堡皇宮的奢華天花板裝飾，甚至還有直升機場。

▲▼0

▲▼一間看似鋼管舞用桿子的房間，及一座拉斯維加斯風格的賭場。

▲▼ 0 

▲▼0

▲▼宮殿中有11間臥室、數個客廳和飯廳，房內鋪上豪華的天鵝絨毯，更有類似聖彼德堡皇宮的奢華天花板裝飾，還有來自義大利的昂貴名牌家具。

▲▼0

普丁表示，他並沒有看完完整2兩小時的影片，不過有看完助手們剪輯的重要片段，並反駁，紀錄片中那些所謂的「普丁財產」事實上根本就不屬於他，並且也跟普丁的親戚或普丁的家族沒有任何關係。「網絡上有關「普丁宮殿」的消息已經流傳了10多年，以納瓦尼為首的反對派不過是把一切材料整理編排，並利用這些素材對俄羅斯公民進行洗腦。」

▲▼俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁駁斥宮殿並不是他的。（示意圖／路透）

這支影片主要是納瓦尼在德國休養的期間製作的，去年8月他在俄羅斯境內遭人下神經毒後，便被送入柏林一家醫院救治，直到上週才療養完畢搭機返回俄羅斯，不過飛機一降落就遭到俄羅斯當局逮捕，目前俄羅斯各地已超過100個城市出現反政府示威，要求立即釋放納瓦尼。

▼納瓦尼爆料影片

ET快訊
快訊／立院再增1人居家隔離　他「部桃探病12天」
醫院噁男2度在廁所「性侵女實習生」　她崩潰大哭
F.I.R.陸選秀遭批「挺差的」　阿沁邀請Faye回來：這是
持修買寶可夢閃卡「遭詐騙」還被嗆　氣炸公開私訊對話
冷氣團強度升級！　急凍2時間點曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

年終上看16個月！星國超市分利潤20%給員工　網羨慕：現在就寄履歷

阿根廷發現9800萬年前恐龍化石　體重超過77噸巴塔哥巨龍

脫北妙齡女慘淪性奴！遭以「裸照」威脅陪睡4次...兇手是同鄉作家

拜登戴20萬瑞士錶簽「愛用國貨令」　名貴勞力士遭《紐時》砲轟！

疫情封鎖「1人顧孩24hrs」！媽精神崩潰　親手悶死10歲自閉兒

僅因口角　3少女量販店內偷刀刺死15歲女孩

睽違4年入主兩隻牧羊犬　少校、冠軍再度成為「白宮第一狗」

普丁「390億奢華宮殿」曝光！40個摩納哥國土大...設「鋼管舞+賭場」

英王室找管家中！招聘條件曝光　秘密「蒼蠅測試」成面試關鍵

視障娃首次戴眼鏡！看到「清晰世界」露燦笑　網感動：要好好長大

大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～

女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

「羅根李」上《我獨》一個人掃完積雪　小狗「莫理」隨地尿..讓他擦到崩潰

過年最怕被狂問「私人事情」！創意價目表T恤幫明定紅包價碼

居隔5000人！陳時中：沒時間等　「案889風險高」部桃整棟列紅區

稱「部桃應停止進出」、1人1室　邱淑媞遭網友出征哽咽：好可怕

郭書瑤《未來媽媽》流產痛到撕心裂肺　對不起..「原來揮手是說再見」

年終上看16個月！星國超市分利潤20%給員工　網羨慕：現在就寄履歷

阿根廷發現9800萬年前恐龍化石　體重超過77噸巴塔哥巨龍

脫北妙齡女慘淪性奴！遭以「裸照」威脅陪睡4次...兇手是同鄉作家

拜登戴20萬瑞士錶簽「愛用國貨令」　名貴勞力士遭《紐時》砲轟！

疫情封鎖「1人顧孩24hrs」！媽精神崩潰　親手悶死10歲自閉兒

僅因口角　3少女量販店內偷刀刺死15歲女孩

睽違4年入主兩隻牧羊犬　少校、冠軍再度成為「白宮第一狗」

普丁「390億奢華宮殿」曝光！40個摩納哥國土大...設「鋼管舞+賭場」

英王室找管家中！招聘條件曝光　秘密「蒼蠅測試」成面試關鍵

視障娃首次戴眼鏡！看到「清晰世界」露燦笑　網感動：要好好長大

新光三越進軍東區？　總座吳昕陽：商圈有發展空間

民營金控要注入4000名新血　喊「年薪百萬不是夢」！

年終上看16個月！星國超市分利潤20%給員工　網羨慕：現在就寄履歷

ELEVEN邁向在台第5年　進行2.0升級計畫先改LOGO

陳冠宇、陳聖平年前很溫馨　指導基隆家扶社區棒球隊　

3餐廳瞄準龍蝦控推優惠！這間點套餐秀「新台幣1元」買一送一

快訊／林俊憲助理「部桃探病12天」　自主隔離中

《我的婆婆》導演女兒超正！　22歲鄧雨晨長髮飄仙氣

4月大女嬰遭「劇烈搖晃」終身失明　無照保母夫妻起訴求重刑

新北估500人被匡列隔離　陳智菡酸「超超超前部署」：別恐嚇民眾

國際熱門新聞

王牌運動員被6對手壓制　瞬間「斷頸」軟癱

巴西足球隊遇空難　機上6人全罹難

情侶公車站忘我「吞吐」　路人爆氣撂人圍觀

封城變富翁！放無薪假反日賺45萬

帥男想當黑色外星人　整形後遺症曝

他買春「激情頂點」昏迷猝死！

計票系統商告朱利安尼　求償364億

美首位女性財政部長出爐！Fed前主席葉倫出任

陳建仁登外媒談新冠疫情！

車用晶片荒　美日德請求台灣增產

英網紅懷孕染疫！剖腹產後昏迷逾30天　妹求幫集氣

她為24歲鮮肉斷20年婚　被嫌老甩了

《辛普森家庭》又現神預測！說中賀錦麗就職穿搭

研究：3分之1新冠患者罹「精神疾病」恐損大腦

更多熱門

相關新聞

美俄通話！商討延長《新戰略武器裁減條約》

美俄通話！商討延長《新戰略武器裁減條約》

俄羅斯各新聞社今天報導，國家安全會議秘書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）今天與美國新任國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）通電話，商討了新戰略武器裁減條約延長事宜。

克姆林宮控「美干預國內事務」又說：準備好對話

克姆林宮控「美干預國內事務」又說：準備好對話

全球最適合挖礦比特幣地點出爐

全球最適合挖礦比特幣地點出爐

正妹奴才3度強吻！戲精哈：不要R

正妹奴才3度強吻！戲精哈：不要R

俄「核潛艇墳場」成未爆彈

俄「核潛艇墳場」成未爆彈

關鍵字：

俄羅斯普丁宮殿普丁宮390億

讀者迴響

熱門新聞

王牌運動員被6對手壓制　瞬間「斷頸」軟癱

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

228公園爆性侵！男遭86歲翁「強行吞吐」

再見寒冬！10°C跳崖式濕凍→暖到過年

許維恩對望「王家梁後面環抱」他認：是我理想型

學測考到一半「老鼠爬上身」！中山女高生跌地尖叫

婚宴延期3天前告知　新人遭餐廳索賠22萬

陽光妹酒醉遭性侵驚醒　掐噁男命根仍失身

「姑姑去部桃」她回報公司！媽怒：會害到更多人

幸運兒揭曉！7-11「花25元中千萬」

即／新北21歲女騎士擦撞轎車！倒地遭砂石車輾斃

韓吃播主遭控辱華　最新影片「醃泡菜」嗆爆

快訊／《SMTM3》IRON倒在血泊中身亡

月薪破10萬還準時上下班　網推1職業：爽賺

請男友幫鏟貓砂　他當鐵板燒在炒

更多

最夯影音

更多
大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～

大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～
女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面