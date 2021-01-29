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俄國波賽頓基地曝光　「末日武器」威力相當200萬噸黃色炸藥　

▲▼俄羅斯海軍庫茲涅佐夫號航母,Admiral Kuznetsov。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯海軍在科拉半島興建的新基地疑似就是北方艦隊的「彈藥庫」。圖為俄羅斯海軍庫茲涅佐夫號航空母艦。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者閔文昱／綜合報導

俄羅斯近日似乎正積極擴張軍事基地，有外媒利用衛星照片捕捉到了位於俄羅斯西北部科拉半島上北莫爾斯克附近的一處海灣，出現了一座新的軍事設施，且疑似就是用來存放「末日武器」－海神波賽頓（Status-6 Oceanic Multipurpose System）核魚雷的基地。

根據挪威媒體《巴倫支觀察者》網站在當地時間1月26日公佈的衛星照片，畫面中一座供戰略核潛艇停靠的碼頭旁，出現一座長58公尺、寬16公尺的新建築物。由於科拉半島是俄國海軍北方艦隊的主要駐紮地，包括現役唯一的一艘航空母艦和數量龐大的戰略核潛艇都部署在這裡，因此網站認為，此處就是北方艦隊的「彈藥庫」，可能連波賽頓核魚雷也存放在這裡。

▲▼外媒公佈俄國疑似存放波賽頓核魚雷的新基地。（圖／翻攝自巴倫支觀察者網網頁）

▲外媒公佈俄國疑似存放波賽頓核魚雷的新基地。（圖／翻攝自巴倫支觀察者網網頁）

被稱為「末日武器」的波塞頓屬於遠洋多功能系統的核動力無人潛艦，直徑大約1.5公尺，長度為24公尺，作戰距離可達一萬公里，下潛深度一公里，水下最大航速時速100公里，搭載核彈頭的威力相當於200萬噸黃色炸藥，若對敵方發動攻擊，引起的海嘯與核輻射將會使沿海城市受到劇烈破壞。

就在衛星照曝光的同一天，俄羅斯總統普丁與美國新任總統拜登也通話同意延長即將在下週到期的「新戰略武器裁減條約」，這也是拜登就職後，美俄領導人首次通話，目前雙方已經開始著手完成延長條約所需的程序，預計條約將無條件延長5年，但英國國際戰略研究所就發現，波塞頓核魚雷並不在《新戰略武器裁減條約》涵蓋範圍中。

▼波塞頓核魚雷威力強大，若發動攻擊必會造成嚴重死傷。

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