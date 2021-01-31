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LIVE／急追「平鎮醫院案908足跡」　陳時中親上火線說明

生活中心／台北報導

部立桃園醫院引發的感染至今累計19例，昨不僅增加3例護理師家人確診，還有1例死亡；另外，案908被列為案889在另一家醫院的接觸者，指揮中心也定調為第二起院內感染。指揮中心今日下午2點將持續召開記者會，由指揮官陳時中說明後續疫調情況。

指揮中心30日公布新增4例本土病例，其中3例為案863護理師的女兒（案909）、公公（案910）和婆婆（案907），其中婆婆不幸死亡；另1例為感染源不明案889的接觸者案908，接觸時間為去桃園平鎮另一間醫院門診就醫候診時，指揮中心定調此為新一起院內感染。

案908為50多歲男性，於1月23日陪同其母就醫，過程均有戴口罩，於1月26日經衛生單位通知居家隔離，迄今無症狀，因與其母同為案889就醫相關接觸者，於1月29日安排採檢，昨日確診，另其母檢驗結果為陰性。個案密切接觸者安排採檢及同住家人居家隔離，相關疫調持續進行中。

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▲▼1月17日中央流行疫情指揮中心記者會,莊人祥發言人,張上淳專家諮詢小組召集人,陳時中指揮官, 周志浩疫情監測組組長,傳染病防治醫療網北部指揮官黃玉成。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

由於案908是案889在另一家醫院的接觸者，1/23有接觸，1/26被匡列，中間有3天時間，專家也認為指揮中心應公布疫調足跡。

指揮中心昨也表示，將針對案889至該院門診兩日擴大匡列，包含1/18、1/23上午整天的門診病患與陪病患者都列入，案908離開醫院至被匡列之間的足跡也持續調查，會評估有無公布需要。

桃園市長鄭文燦上午透露，案908確診，衛生局已進行醫院內部疫調及足跡調查，從原先匡列的246人，再增加130人。他進一步指出，案908在26日起已居家隔離，但在26日前3天足跡，市府做充分調查，已回報給指揮中心。

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