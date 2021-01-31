美眾議員打2劑輝瑞疫苗「仍確診新冠」　指揮中心曝可能原因！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

美國新冠疫苗開打，馬薩諸塞州民主黨眾議員林奇（Stephen Lynch）也接種2劑輝瑞疫苗，並在20日參加總統拜登宣誓就職典禮之前，取得病毒檢測陰性報告，但卻又在29日確診新冠肺炎。對此，指揮中心表示，一般來說打完疫苗14~21天才會產生濃度夠高的抗體，這個案件可能還要持續觀察。

綜合福斯新聞、AXIOS報導，林奇麻州波士頓辦公室一名職員日前確診新冠肺炎，儘管林奇已在20日施打2劑輝瑞疫苗，但到了29日仍收到新冠病毒檢測結果陽性報告。林奇的發言人塔佩（Molly Rose Tarpey）發聲明表示，林奇並無症狀，身體狀況良好，但以防萬一將自我隔離。

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之前美國疾管局就曾表示，在接種疫苗後，人體一般需要數週的時間來建立免疫力，也就是接種疫苗後，短時間內仍可能染疫。

對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也回應，根據外電報導是說該名眾議員20日接種第二劑輝瑞疫苗，29日驗出陽性，但一般來說要等14~21天才會產生濃度夠高的抗體，他施打後才9天，照理來說是還沒有足夠的保護力，另外，有些人對疫苗反應較弱，只是比例上不會太高，因此目前施打疫苗後，還需要持續觀察。

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