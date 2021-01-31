歐洲疫苗禁出口「台灣休想拿到」　陳時中坦言：有聽說交貨量不足

▲歐洲傳出新冠疫苗禁止出口。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，各國紛紛投入疫苗研發生產，原本一直持續傳出好消息，但今知名主持人陳文茜透露「歐洲已經禁止所有疫苗出口，台灣休想拿到疫苗！」對此，指揮官陳時中今回應，目前沒有很明確得到禁止出口的消息，但有聽說交貨量不足，所以有一些狀況。

陳文茜在自己的節目中表示，台灣向AZ購買疫苗，可是目前連歐盟都拿不到，因為歐盟已經發出禁令，在歐洲生產的疫苗都不能出口，所以台灣休想拿到疫苗。她也透露，目前全世界都在等、只需要施打一劑的美國Johnson & Johnson疫苗，工廠是在比利時，且英國和美國都下了大量訂單，其中美國更訂了12億劑。

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對於歐洲禁止疫苗出口一事，陳時中表示，目前沒有得到明確被限制出口的消息，但好像是因為交貨量不足，本來答應要教貨，現在沒有交，而有些合約會規定如果沒有辦法交貨，就不能再賣給其他人，所以才會傳出無法出貨。

另外，陳時中也表示，針對國內疫苗，為加速生產，對於安全和有效的條件不會放寬，但是行政上會協助，不要浪費太多時間跑行政流程，也會討論未來核准情況下，合理協助國內疫苗自製，會給予比較大的協助。

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