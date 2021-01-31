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游淑慧轟陳時中：變調統一資訊發布之權　行隱匿粉飾疫情之圖

▲▼陳時中。（圖／衛生福利部疾病管制署）

▲陳時中。（圖／衛生福利部疾病管制署）

記者蕭羽耘／台北報導

部桃醫院爆發疫情後，指揮中心定調，「平鎮某醫院」成為第2間院內感染醫院，外界高度關注是否公布院名。對此，台北市議員游淑慧31日直言，隱匿資訊才是恐慌的源頭，並痛批陳時中把資訊統一發布之權，變調成隱匿粉飾疫情之圖。

近期國內疫情再度升溫，多網友紛紛在猜測，指揮中心口中的「平鎮某醫院」的確切位置，逼得位於平鎮的「聯新國際醫院」發出澄清；另網路盛傳，某確診案例足跡曾到過宜蘭，宜蘭衛生局了解後，31日上午緊急澄清表示，確認與事實不符。

謠言事件頻傳，游淑慧在臉書直言，隱匿資訊才是恐慌的源頭，像是昨晚平鎮的聯新國際醫院急發六點聲明澄清，今天宜蘭衛生局針對網傳的足跡圖親上火線說明。

她質問，是誰讓全民亂猜、群眾恐懼？是誰讓這些似是而非的訊息，造成大家的困擾？就是衛福部始終如一的東瞞西隱。

游淑慧認為，疫情由指揮中心和衛福部長陳時中來集中掌控和發布，這本無可厚非。然而，這一年來陳部長的行徑似乎早把「資訊統一發布之權」，變調為「隱匿粉飾疫情之圖」，甚至還成為「特定媒體公關之禮」。

她表示，連疫苗何時能施打，都是說了又改，讓全民上下起伏、希望又失望。到底誰會造成恐慌？是資訊透明公開？還是不清不楚、各自猜測？從穩定人心到倍受質疑，成也時中、敗也時中。

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