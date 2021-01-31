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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李貴敏喊話公開「平鎮某醫院」：相信民眾的自制能力

▲▼0125衛福部桃園醫院。（圖／記者張榮恩攝）

▲衛福部桃園醫院，新聞示意圖。（資料照／記者張榮恩攝）

記者蕭羽耘／台北報導

部立桃園醫院引發的感染風波至今還未停，案908在30日被列為案889在「平鎮某醫院」的接觸者，指揮中心也定調這是第二起院內感染，要不要公布該院，再度引起討論。對此，國民黨立委李貴敏31日喊話公開，「政府對公布疫情訊息的態度始終吞吞吐，拜託相信民眾的自覺與自制能力。」

「平鎮某醫院是哪間」在這兩天成為焦點，李貴敏在臉書提到，跟部立桃園醫院風波一樣，民進黨政府對公布疫情訊息的態度始終吞吞吐吐，不證實也不說明，放民眾瞎猜，像擠牙膏似，擠一點回答一點。

她表示，結果桃醫群聚未歇，新問題又跟著浮現，只讓桃園民眾獨力承擔擔心害怕的風險，甚至民眾是否出入風險地點而需隔離還要被通知後才知道，更助長了全台民眾的心理疑慮。

李貴敏說，民主國家、依法行政，民眾絕對有「知」的權利，遑論每個人關心的健康與公安問題？民眾關心防疫訊息天經地義，拜託民進黨行政團隊，相信民眾的自覺與自制能力，台灣人民關注的重點是如何才能避免環境感染、交叉感染，哪還有貼標籤的時間？

李貴敏強調，公開透明是防疫做得滴水不漏的關鍵，大家需要的是足夠的資訊，作為自身行動、自我防範保護的指引。唯有老百姓自律，才能有效達成防疫的目的，掩飾真相、粉飾太平才會讓問題惡化，越是不公開才越危險，政府就別再誤事了。


 

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