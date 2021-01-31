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平鎮某醫院也做環境採檢　陳時中曝光清消、採檢SOP

記者賴文萱／台北報導

部立桃園醫院引發的感染風波至今還未停，30日不僅增加4例護理師家人確診，還有1例死亡；另外，案908被列為案889在另一家醫院的接觸者，指揮中心也定調為第二起院內感染。指揮中心指揮官陳時中今表示，部桃跟某醫院都有做環境採檢，感控區域和醫師都有必要被採檢的區域。

針對醫院環境採檢問題，陳時中今天表示，這幾次作法是第一時間消毒，不是大規模，是清潔人員、護理人員做消毒，再來把病人往外移出後，就會做徹底消毒。採檢就會在消毒之前做，之前部桃醫生休息室裡面有，不是在護理站管轄範圍，所以才沒驗出來，如果病人還在不可能全部噴，一有狀況就是相關單位把病人移出後，就會做完完整清消之前會做採檢。

陳時中說，部桃和某醫院都有環境採檢，包含感控區域和醫師休息室都有必要被採檢的區域。至於平鎮某醫院是否有發生什麼？他表示，那天晚上就有大規模消毒，第二天也有大規模消毒，如果有發現什麼會跟大家說。

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▼平鎮某醫院30日晚間前往篩檢的民眾逐漸增加。（圖／記者陳豐德攝）

▲▼第二間院內感染！民眾急赴「平鎮某醫院」篩檢。（圖／記者陳豐德攝）

▲▼第二間院內感染！民眾急赴「平鎮某醫院」篩檢。（圖／記者陳豐德攝）

▲▼第二間院內感染！民眾急赴「平鎮某醫院」篩檢。（圖／記者陳豐德攝）

《ETtoday新聞雲》記者昨實地查訪平鎮某醫院，現場已經有民眾正在等候篩檢，其中一名阿伯透露自己是被衛生所叫到醫院篩檢。另外，一名防疫計程車司機表示，他是特別過來接任務，載送疑似被匡列對象赴醫院篩檢。

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