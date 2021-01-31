平鎮某醫院「候診坐前後排染疫」　陳時中：嚴格定義不算院內感染

記者賴文萱／桃園報導

部立桃園醫院引發的感染風波至今還未停，30日不僅增加4例護理師家人確診，還有1例死亡；另外，案908被列為案889在另一家醫院的接觸者，指揮中心也定調為第二起院內感染。不過，桃園市長鄭文燦今則否認這說法，對此，指揮官陳時中表示，如果嚴格一點的定義，當然可以說不算院內感染。

感染源不明案889的接觸者案908，接觸時間為去桃園平鎮另一間醫院門診就醫候診時，坐在前後排，最終採檢發現染疫，指揮中心定調此為新一起院內感染，而對於外界質疑，該醫院是否會演變成部桃第二，桃園市長鄭文燦則表示，「目前桃園並沒有第二家醫院有醫護確診，因此不能被稱之為部桃第二。」

陳時中表示，院內感染這其實各種講法都會有，如果比較嚴格一點定義，當然可以說不算，因為並沒有受到裡面醫療相關染疫或是住院群聚，但因為院內有兩個人，所以也可以算是，只是這樣描述又怕大家緊張。

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▲「平鎮某醫院」今早進行消毒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

感染源不明案889的接觸者案908，接觸時間為去桃園平鎮另一間醫院門診就醫候診時，指揮中心定調此為新一起院內感染，外界也憂心，該醫院是否會演變成部桃第二。

桃園市長鄭文燦今早說明，目前市府已經派員前往該醫院進行消毒作業，「我希望所有的市民能夠冷靜、不要恐慌，我們醫院的防護等級會提高，社區的防疫等級也會提高，任何可能的破口都會防堵，我一再的提出說防疫要嚴謹、要注重每個環節，任何細節都要仔細討論，我想能夠把防護網能夠建立起來，才能夠建立社區的防線。」

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