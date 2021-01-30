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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷捷說明會突脫口「我知道我很可能被罷免」　黃捷曝當下心情

▲黃捷參加罷免說明會 。（圖／記者吳世龍攝）

▲黃捷參加罷免說明會 。（圖／記者吳世龍攝）

記者洪靖宜、吳世龍／高雄報導

罷免市議員黃捷案將於2月6日登場，高雄市選委會30日進行公辦電視罷免說明會。黃捷與罷免領銜人劉辰芳都選擇參加，說明會中黃捷一句：「我知道我很可能被罷免，無論我的任期是剩7天還是2年我都會努力到最後一刻，完成選民對我的託付。」她會後表示，當下是想到和鄉親培養的情感，但不論下個禮拜結果如何，最後這幾天會把該做的工作做好，開票當天也會出面和鄉親講講話。

▲黃捷參加罷免說明會 。（圖／記者吳世龍攝）

▲黃捷參加罷免說明會後還遇到支持者熱情為她加油打氣  。（圖／記者吳世龍攝）

高雄市選委會30日進行公辦電視罷免說明會，黃捷約8時25分就先抵達會場，接著罷免領銜人劉辰芳最後也於開場時間前現身，雙方進行各2次12分鐘的論述，不過領銜人劉辰芳因抱病參加，過程還二度哽咽落淚，僅發言一次就先行離席。

而黃捷則是針對2年來政績作說明，她呼籲大家投票，最後更感性的說：「我知道我很可能被罷免，無論我的任期是剩7天還是2年我都會努力到最後一刻，完成選民對我的託付。」她會後表示，不論下個禮拜結果如何，最後這幾天會把該做的工作做好，一樣會做好市政工作，至於講出只剩7天當時內心感覺，黃捷則說：「是會想到跟鄉親情感」，因此，她說自己在開票當天，不論結果如何，都會出面向鄉親說話。

▲黃捷參加罷免說明會 。（圖／記者吳世龍攝）

▲參加罷免說明會後黃捷坐機車趕行程  。（圖／記者吳世龍攝）

黃捷透露，前一晚準備得滿晚，因為議會臨時會關係，都是用零碎時間做準備，因此難免會緊張，會擔心自己沒辦法講清楚，還是希望大家2月6日大家要投下不同意票。她說，說明會24分鐘確實不夠，還有很多很多的工作的內容沒有辦法一一的向各位說明，因此希望鳳山鄉親如果願意的話，可以閱讀選舉公報上面答辯書，還有她在臉書及議會上面問政政績的內容來做出這次的判斷。

針對罷捷領銜人只有於第一輪發言，黃捷表示可惜，也希望領銜人保重身體。至於31日第二場罷捷遊行，黃捷說，目前還是以勤走基層方式來獲取支持，且因防疫為重，自己會不以大型集會或遊行來製造防疫破口，呼籲罷捷團體要好好做防疫。

時間對我們來說完全沒用！

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