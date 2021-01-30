黃捷列2年多政績正面回擊！　批「罷捷理由」：啼笑皆非

▲黃捷出席電視罷免說明會。（圖／翻攝選委會直播）

記者洪靖宜、陳羿妏／高雄報導

無黨籍高雄市議員黃捷罷免案2月6日即將登場，今（30日）上午9時舉行電視罷免說明會。對此，黃捷正面應戰，除了在說明會上列舉2年多來的問政結果，直指罷捷團體所提出的罷免理由啼笑皆非，另呼籲鳳山鄉親出來投下「不同意票」，讓她繼續為鳳山服務。

根據規定，公辦電視罷免說明會分二輪進行，領銜人及被罷免人說明時間各為24分鐘，每一輪時間各為12分鐘。罷捷領銜人劉辰芳今抱病上場，發言時一度哽咽，直指黃捷在瘦肉精零檢出議題時落跑，認為有違當初黃捷選舉提出的口號「關心健康」。

▲罷免黃捷領銜人劉辰芳抱病上場。（圖／翻攝選委會直播）

對此，黃捷提到，「這一次不是我個人的戰爭，是為了守護我們共同的家鄉，不要被仇恨、報復擊垮」，針對罷免團體羅列的理由，被提及「問政沒有盡到議員責任、質詢翻白眼、沒有提出建設性建議、支持香港違反香港國安法」，她認為這些說法啼笑皆非，對她來說不盡公平，是欲加之罪，何患無辭。

黃捷認為，「認真問政卻遭報復性罷免，這不是健康的民主機制，我2年多來每天盡心盡力工作，連續三個會期都獲得問政優質，我不敢說我最優秀但問心無愧，無論是托育、交通、性平、文化、體育、警消、動保，我都親力親為改革，透過質詢與提案修法，2年來都有實質進展，希望罷免團體能理性討論而不是抹黑。」





▲黃捷認為罷捷的罷免理由令人啼笑皆非。（圖／翻攝選委會直播）

不過，劉辰芳因身體狀況不適，第二階段發言前，即提早離場。隨後，黃捷上台進行第二波發言，除了積極列舉2年來的問政成果，也表示她面對此次罷免，內心坦然、問心無愧，感謝2018年將她選出的1萬8千位市民，讓她可從事這項充滿挑戰、艱辛的工作，「雖然我很可能被罷免，我都會努力到最後。」

黃捷強調，她不會讓鳳山、惡意的標籤以及保守勢力，讓鳳山變得烏煙瘴氣，也盼鳳山鄉親們，如果有空能細讀罷免理由，以及她的答辯書，相信真理會越辯越明，2月6日出來投下不同意票，終止報復與仇恨。

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