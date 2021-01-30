　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃捷列2年多政績正面回擊！　批「罷捷理由」：啼笑皆非

▲▼黃捷出席電視罷免說明會。（圖／翻攝選委會直播）

▲黃捷出席電視罷免說明會。（圖／翻攝選委會直播）

記者洪靖宜、陳羿妏／高雄報導

無黨籍高雄市議員黃捷罷免案2月6日即將登場，今（30日）上午9時舉行電視罷免說明會。對此，黃捷正面應戰，除了在說明會上列舉2年多來的問政結果，直指罷捷團體所提出的罷免理由啼笑皆非，另呼籲鳳山鄉親出來投下「不同意票」，讓她繼續為鳳山服務。

根據規定，公辦電視罷免說明會分二輪進行，領銜人及被罷免人說明時間各為24分鐘，每一輪時間各為12分鐘。罷捷領銜人劉辰芳今抱病上場，發言時一度哽咽，直指黃捷在瘦肉精零檢出議題時落跑，認為有違當初黃捷選舉提出的口號「關心健康」。

▲▼罷免黃捷領銜人劉辰芳。（圖／翻攝選委會直播）

▲罷免黃捷領銜人劉辰芳抱病上場。（圖／翻攝選委會直播）

對此，黃捷提到，「這一次不是我個人的戰爭，是為了守護我們共同的家鄉，不要被仇恨、報復擊垮」，針對罷免團體羅列的理由，被提及「問政沒有盡到議員責任、質詢翻白眼、沒有提出建設性建議、支持香港違反香港國安法」，她認為這些說法啼笑皆非，對她來說不盡公平，是欲加之罪，何患無辭。

黃捷認為，「認真問政卻遭報復性罷免，這不是健康的民主機制，我2年多來每天盡心盡力工作，連續三個會期都獲得問政優質，我不敢說我最優秀但問心無愧，無論是托育、交通、性平、文化、體育、警消、動保，我都親力親為改革，透過質詢與提案修法，2年來都有實質進展，希望罷免團體能理性討論而不是抹黑。」

▲▼黃捷出席電視罷免說明會。（圖／翻攝選委會直播）

▲黃捷認為罷捷的罷免理由令人啼笑皆非。（圖／翻攝選委會直播）

不過，劉辰芳因身體狀況不適，第二階段發言前，即提早離場。隨後，黃捷上台進行第二波發言，除了積極列舉2年來的問政成果，也表示她面對此次罷免，內心坦然、問心無愧，感謝2018年將她選出的1萬8千位市民，讓她可從事這項充滿挑戰、艱辛的工作，「雖然我很可能被罷免，我都會努力到最後。」

黃捷強調，她不會讓鳳山、惡意的標籤以及保守勢力，讓鳳山變得烏煙瘴氣，也盼鳳山鄉親們，如果有空能細讀罷免理由，以及她的答辯書，相信真理會越辯越明，2月6日出來投下不同意票，終止報復與仇恨。

【相關新聞】

罷捷直球對決！「罹癌單親媽」劉辰芳抱病發言掉淚…一下台就吐了 

ET快訊
先別管台積電了！達人揭「6檔護國群山」：跟著主子吃到肉
用美女圖騙投資　詐團「阿肥妹」真正長相曝光
樓下鄰居「要求關WiFi」：家有孕婦！　孩子回應一句萬人朝聖
以為沒中！刮刮樂中5000元丟店裡　彩券行速尋人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃芳彥逃美13年身亡　江啟臣：遺憾！但扁案應查清

江啟臣：改國徽涉及修憲　蔡英文應先表態立場

連勝武陷外遇風暴　連勝文首發聲：「家人應該知道」勸弟弟謹言慎行

幾乎天天來！　共機一早又擾台本月累計29天

珍妮佛安妮斯頓讚「她們」改變世界　蔡英文、梅克爾都被點名

罷捷說明會突脫口「我知道我很可能被罷免」　黃捷曝當下心情

黃捷列2年多政績正面回擊！　批「罷捷理由」：啼笑皆非

國防產業發展條例配套國內廠商吃不到？　國防部提4點澄清

「 防疫優先、 降低群聚」　總統府：蔡、賴未安排廟宇參香

罷捷直球對決！「罹癌單親媽」劉辰芳抱病發言掉淚…一下台就吐了

夏于喬、宋芸樺私下互動真的超像親姊妹　楊謹華自爆老公在家愛「娃娃音」

賓士過彎失速撞車「車頭全毀」肇事駕駛撞後不理丟包副座乘客

告別式、殯儀館5大禁忌背後原因 夫妻不相送？喪禮結束別直接回家

有車禍！他「揮手提醒」竟遭衝撞　女騎士連撞5車還問：該賠我多少

麻辣鍋剩食不給打包...遭控浪費　業者：皆有事先告知且清楚註明

劉品言「誰都可以聊」碰到寡言巫建和　直言「你那麼難聊天」喝酒壯膽XD

買便當被插隊...新北男爆氣狂罵　「捶櫃台」怒嗆店員：報警抓我！

車銀優撒嬌「歐都K」逗文佳煐笑　黃仁燁護花..直接抓假面閨蜜出來罵！

江宏傑帶《全明星》7成員突襲《玩很大》！　車上累癱…李玖哲喊話他兒女「So Red」

好尷尬！萌妹誤把狗碗當「洗臉盆」 法鬥滿臉無奈：誰來幫我勸勸她？

黃芳彥逃美13年身亡　江啟臣：遺憾！但扁案應查清

江啟臣：改國徽涉及修憲　蔡英文應先表態立場

連勝武陷外遇風暴　連勝文首發聲：「家人應該知道」勸弟弟謹言慎行

幾乎天天來！　共機一早又擾台本月累計29天

珍妮佛安妮斯頓讚「她們」改變世界　蔡英文、梅克爾都被點名

罷捷說明會突脫口「我知道我很可能被罷免」　黃捷曝當下心情

黃捷列2年多政績正面回擊！　批「罷捷理由」：啼笑皆非

國防產業發展條例配套國內廠商吃不到？　國防部提4點澄清

「 防疫優先、 降低群聚」　總統府：蔡、賴未安排廟宇參香

罷捷直球對決！「罹癌單親媽」劉辰芳抱病發言掉淚…一下台就吐了

SK-II青春露才3490元！下殺55折快囤　懶女孩靠這瓶就有嫩肌

繼母調教13年「兒子變老公」今產女　改當小爸爸！抱孩眼神超寵溺

慈禧特殊怪癖！最愛用「香蕉」做這事　不吃卻1年耗掉1.5萬根自爽

王柏融赴日不如預期　韓媒分析已失去自信心

江南大叔PSY「暴瘦近況曝光」！網認不出來　泫雅驚：瘦太多了啦

古巴「軍用直升機」撞山丘墜毀！　機上5人全罹難

快帶女友去！3大飯店情人節專案　房內吃免費大餐、送101觀景台門票

單身妹擁千萬資產　家人2理由「狂阻止買房」！網刷三觀：求認識

黃芳彥逃美13年身亡　江啟臣：遺憾！但扁案應查清

老爸忙修車！「底盤技師」超高饋頭偷懶　網笑瘋：這樣會落枕啦

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

政治熱門新聞

罷捷直球對決！劉辰芳抱病上陣

連勝武外遇骨感妹　名嘴爆正宮早知情

侯友宜帶隊開拆塭仔圳：這一刻居民等了50年

黃芳彥在美陳屍車內　高大成曝死亡疑點

內閣財產王是他　身價超過6千萬

北捷無法提告SWAG理由曝光！

鄭文燦臉書發文「我桃園，我驕傲！」

黃芳彥身亡　生前親密摟抱甜笑女

拜登上任新局　蕭美琴：台美關係有好的開始

黃芳彥弟曝「台灣4大金釵」輪流赴美照顧哥哥

即／蔡英文親訪館長　臉書秀照片：感謝總統

黃芳彥曾說不願客死異鄉　陳昭姿曝：只有一種情況會舉槍自盡

蘇震清：從政30年從來不收紅包

黃芳彥出身望族　舉槍自盡客死他鄉

更多熱門

相關新聞

說明會黃捷突脫口「我知道我很可能被罷免」

說明會黃捷突脫口「我知道我很可能被罷免」

罷免市議員黃捷案將於2月6日登場，高雄市選委會30日進行公辦電視罷免說明會。說明會中黃捷一句：「我知道我很可能被罷免，無論我的任期是剩7天還是2年我都會努力到最後一刻，完成選民對我的託付。」她會後表示，不論下個禮拜結果如何，最後這幾天會把該做的工作做好，開票當天也會出面和鄉親講講話。

罷捷直球對決！劉辰芳抱病上陣

罷捷直球對決！劉辰芳抱病上陣

林穎孟聲援黃捷　2月6日投下不同意票

林穎孟聲援黃捷　2月6日投下不同意票

「罷捷」難過關？梁文傑分析2大原因

「罷捷」難過關？梁文傑分析2大原因

王世堅力挺黃捷「質詢是善盡職責」

王世堅力挺黃捷「質詢是善盡職責」

關鍵字：

罷捷黃捷電視罷免說明會

讀者迴響

熱門新聞

三峽女身中3槍被推下山！變白骨＋頭髮掛在竹林飄

高雄苓雅50歲男染漢他！家中揪出14隻老鼠

印尼男同志遭鞭刑77下　全身顫抖

工程師離婚脫產　賤賣台積電股票

奇萊山「橘衣小人」斷崖浮空　她一看淚：我兒子

5寶爸重逢亡妻淚崩：現在有勇氣了，等我過去

萬里溫泉驚見「活春宮」警回應了

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

北市超商刀客「見頸即殺」　懊悔：我長大了　

雞排妹深夜自爆　尾牙老闆騷擾

等太久！林口男餓到抓狂怒揍熊貓：垃圾外送員

不要走！柴犬趴車門看出嫁女主人

即／永和深夜瓦斯外洩　地面冒火光

奴才被兇冷戰7天　傲嬌貓回頭崩潰

護理師睡醒旁邊空了…男友半夜離開「祝妳幸福」

更多

最夯影音

更多
夏于喬、宋芸樺私下互動真的超像親姊妹　楊謹華自爆老公在家愛「娃娃音」

夏于喬、宋芸樺私下互動真的超像親姊妹　楊謹華自爆老公在家愛「娃娃音」
賓士過彎失速撞車「車頭全毀」肇事駕駛撞後不理丟包副座乘客

賓士過彎失速撞車「車頭全毀」肇事駕駛撞後不理丟包副座乘客

告別式、殯儀館5大禁忌背後原因 夫妻不相送？喪禮結束別直接回家

告別式、殯儀館5大禁忌背後原因 夫妻不相送？喪禮結束別直接回家

有車禍！他「揮手提醒」竟遭衝撞　女騎士連撞5車還問：該賠我多少

有車禍！他「揮手提醒」竟遭衝撞　女騎士連撞5車還問：該賠我多少

麻辣鍋剩食不給打包...遭控浪費　業者：皆有事先告知且清楚註明

麻辣鍋剩食不給打包...遭控浪費　業者：皆有事先告知且清楚註明

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面