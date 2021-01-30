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恐怖代駕逃16hrs！撞爛賓士拖出傷者丟馬路：第一次撞不知所措

▲恐怖丟包畫面曝！賓士過彎撞車　駕駛竟拖受傷乘客躺馬路落跑。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲邱男代駕賓士過彎撞車後，竟拖出遭撞轎車的受傷乘客，丟包馬路落跑。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者李忠憲／台中報導

台中29日凌晨傳出一輛賓士C250高速追撞廂型車造成1昏迷1受傷，駕駛邱姓男子疑似是代駕，竟留下2人逃逸。邱男事隔16小時到案說明，這才知道，原來3人是去夜店狂歡後，邱男幫忙開車載2人，疑開好車油門催多了些就釀禍。邱男辯稱「不知所措」才逃離，警方雖然不信，但他酒精濃度為0，將先依肇事逃逸罪嫌函送法辦。

台中市29日清晨發生一起嚴重車禍！一名男子開著價值200多萬的賓士C250高速追撞前方的廂型車。廂型車駕駛49歲劉姓男子受輕傷，賓士副駕駛座乘客30歲王姓男子受傷，一度昏迷，後座乘客黃姓男子沒受傷。離譜的是，賓士駕駛當下竟將昏迷的王男拖下車丟包後落跑，涉嫌肇事逃逸。

▲▼賓士車高速追撞廂型車，駕駛竟逃逸。（圖／民眾提供）

▲▼賓士車頭全毀，遭撞休旅車後方也嚴重潰縮。（圖／民眾提供）

▲▼賓士車高速追撞廂型車，駕駛竟逃逸。（圖／民眾提供）

警方到場了解後發現，賓士車是2015年出廠，為王姓男子父親購買，父親過世後於2019年過戶給他。王男與黃男一開始都跟警方說，開賓士的28歲邱姓男子是代駕，卻對是否有喝酒不願證實。

黃男更直說不認識邱男，他表示，賓士車是副駕駛王姓傷者的，自己與王男兩人聚餐後叫代駕來接送，未料發生車禍，自己並不認識代駕司機，但透過哪個APP或是業者叫代駕，後座乘客都推說不清楚，甚至在警方到場後就說要趕去醫院看朋友，隨即閃人。

但警方認為，一般人發生車禍，不會立刻逃離現場，通常是有喝酒、吸毒等狀況才會逃跑，直言「一定有鬼！三個人一定認識」，懷疑他們另有隱情。

直到當晚9點，肇事駕駛邱男主動到案說明，他表示，他跟車主是好朋友，但跟黃男不認識。當初是因擔心車子爆炸起火，才將車主拖下車，至於落跑是因為，自己第一次碰上這麼嚴重的車禍，才不知所措逃離。

據了解，王男與邱男、黃男各是好朋友，邱、黃則不認識，3人事發前是去附近的夜店喝酒狂歡，可能邱男是酒喝比較少的，所以幫王男開車。邱男因為開到好車加上凌晨車少，開快車不慎撞車釀禍。邱男事隔16小時才主動出面，應該是已經酒精退光。

警方表示，廂型車後面被撞損，賓士車車頭卻全毀，可能要直接報廢。邱男經酒測無酒精反應，但肇事逃逸事證明確，廂型車駕駛雖尚未提告過失傷害，警方仍會依肇事逃逸罪嫌函送，交由檢察官偵辦，至於邱男要怎麼賠償，就讓他們自己去談了。

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