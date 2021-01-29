女大生揪閨蜜出遊遇死劫！偷車賊飆速落跑　她停紅燈慘被奪命

▲台中貨車翻車壓重女子，用推高機將車移開救人，但仍送醫不治。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者李忠憲／台中報導

男子張嘉瑋吸毒後偷車，大白天與員警上演警匪追逐，高速過彎翻車後猛撞停紅綠燈3輛機車4人，其中1名大學女畢業生傷重不治。台中地檢署29日偵結，認定張男毒駕釀禍，依竊盜、妨害公眾往來安全而致人於死罪起訴，並建請從重量刑。

38歲張姓男子去年11月17日吸食二級毒品安非他命及安眠鎮定藥物後，隔日凌晨2點多騎機車找尋作案目標，凌晨5點多到北屯區偷走一輛藍色小貨車。他將車開到西屯區水湳經貿園區路邊停車格停放，巡邏員警路過發現該車未熄火，上前盤查，沒想到張男竟然趁隙加速逃逸，大白天當街上演警匪追逐。

▲台中贓車拒檢逃逸，猛撞3輛機車瞬間畫面曝光。（圖／民眾提供）

張男超速行駛在街道上，更連續闖紅燈，員警只能騎機車在後方尾隨，並立刻呼叫線上警網協助攔截圍捕。豈知，張男開到甘肅路水資源處理中心附近時，因高速轉彎失控，整輛車側翻滑行，高速撞上3輛機車造成4人受傷，其中25歲廖姓女子才大學畢業，騎機車載楊姓友人出遊，卻遭貨車連人帶車壓住，送醫傷重不治。

警方逮捕張男，發現張男有竊盜、毒品等前科，血檢還呈現安非他命陽性反應，詢後依過失致死等罪嫌送辦，張男複訊後遭檢方聲押，法院最後裁定5萬元交保候傳。

檢方查出，張男本身前科累累，是名慣竊，2019年8月即因酒駕判刑3月確定。經抽血檢驗，確定張男血液中有安非他命毒品反映，濃度達900奈克（毫微克，符號ng），尿液也有相同濃度的安眠藥。顯示他服用毒品與安眠藥物後，不但偷竊駕駛贓車，還有闖紅燈等危險駕駛行徑，進而撞死廖女，撞傷其他3人。

檢察官今天全案偵結，依涉犯竊盜、妨害公眾往來安全而致人於死罪將張男起訴；考量張男有前科，5年內再犯屬累犯，建請法院加重量刑。

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