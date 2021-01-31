護理師1家6口染疫「關鍵原因有3點」　專家：盥洗室比飯廳更毒

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者謝承恩／台北報導

昨（30）日國內新增4例本土COVID-19確定病例，其中3例為染疫護理師（案863）的同住家人，包含公婆及女兒確診，其中婆婆更於確診當日死亡。加上先前染疫的丈夫、女兒，這起家庭群聚已經有6人確診，感染科專家分析，可能跟家人關係緊密、居住環境擁擠及盥洗室被病毒感染等原因有關。

中國醫藥大學附設醫院兒童感染科主任黃高彬指出，這次一家6口染疫事件，是目前國內較大宗的家庭群聚感染，一般傳染途徑可能頂多夫妻感染，或兒女感染，但這次包含同住公婆，總計一家六口都染疫，可能跟家庭關係緊密、居住環境擁擠，甚至盥洗室等公共區域受到汙染有關。

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「越親密的人，越早被感染。」他推測，以夫妻之間的親密接觸容易因呼吸飛沫傳染，公婆相較之下比較沒有那靠近，病發和傳染的時間點就會比較後面。除非老人行動上不方便，需要他人攙扶或抱下床，否則一般都會保持距離，但這段期間仍可透過環境間接接觸感染，其中盥洗室殘留病毒的機會，又比餐廳更大。

黃高彬說明，一般透過飲食而腸道感染的機會不高，但是像是同住或三代同堂的狀況下，居住空間不大，要有套房獨立衛浴實在很困難，病毒若殘留在盥洗室，很容易再傳染給下一個人。因此要確保1人1戶進行隔離，這點在防疫旅館和集中檢疫所會執行得更徹底。

指揮中心將這起家庭群聚感染事件列為重大案例，除了病毒傳播力強，黃高彬推測有2大觀測重點，包括一家六口只剩姑姑沒被感染，但過去已被匡列，預期她有風險存在，另外已經確診的人，包含夫妻兒女及公公，疫調可能還有遺漏的地方，要把忘掉的地方或接觸過的親友，一一再補匡列起來。