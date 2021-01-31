網瘋傳案908曾到宜蘭玩　衛生局急澄清：與事實不符

▲網路盛傳影射某經確診案例宜蘭足跡，宜蘭衛生局31日上午緊急出面說明。（圖／宜蘭衛生局提供）

記者游芳男／宜蘭報導

有關網路盛傳影射某經確診案例的足跡，是曾到過宜蘭一事，經宜蘭衛生局了解後，31日上午緊急澄清表示，確認與事實不符。宜蘭衛生局徐迺維局表示，案908是案889的接觸者，該案例係於1月23日於陪伴其母親就醫時方與案889產生接觸史，1月21日是否有來宜蘭，是案908隱私，而且中央未要求宜蘭衛生局對案908作疫調，所以宜蘭衛生局並不清楚案908宜蘭足跡，就算有來，也與疫情足跡無關。

宜蘭衛生局表示，案908是案889的接觸者，案例是在1月23日於陪伴其母親就醫時方與案889產生接觸史，晚於網路消息所述的1月21日；且依據桃園市政府衛生局之說明，該局於1月24日即展開匡列案889的接觸者，並於當日將案908列為接觸者，同時即刻要求其居家隔離。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另因案908雖於1月30日被確診，但至今並無症狀，而中央將無症狀者之確診日當成發病日，回推3天為可傳染期；而案908早在1月24日即已被匡列為居家隔離者，至今已居家隔離至少5天以上，因此至今並沒有足跡問題。

宜蘭縣政府衛生局亦將與桃園市政府衛生局保持聯繫，掌握確診個案相關資訊。而網路目前所傳播之訊息，確與事實不符。

宜蘭衛生局徐迺維局長呼籲民眾勿再傳送該訊息，避免造成恐慌。有關個案及疫情等相關防疫資訊，均應由指揮中心統一對外公布；民眾如接獲來源不明或未經證實的疫情或防治措施資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，以免觸法。

另外，請民眾落實防疫秋冬防疫專案，進入八大類室內場所（包含「醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公」）應確實佩戴口罩；並以肥皂勤洗手、減少觸摸眼鼻口、盡量不要到人多擁擠的公共場所等習慣來共同防治疫情。

相關防疫資訊可參閱疾管署網站或運用line搜尋官方帳號「疾管家」、「@taiwancdc」可即時獲得防疫訊息，亦可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001-922）、宜蘭縣政府衛生局防疫諮詢專線9357011諮詢。