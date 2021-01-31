日擬延長緊急狀態至3月7日　關東京阪可能全列入！最快本週宣布

記者詹雅婷／綜合報導

日本11都府縣因新冠肺炎進入緊急狀態，原定將於2月7日截止，但日媒指出，政府現正研擬延長緊急狀態一個月至3月7日，預計於本週做出最終決定。外傳東京首都圈1都3縣（東京、埼玉、千葉、神奈川）及關西3府縣（京都、大阪、兵庫）等地，可能全數列為延長緊急狀態地區。

▲日本政府解除緊急事態宣言關鍵，在於脫離第4級最高感染警戒「疫情爆發式擴大」。（圖／路透，下同）

綜合日媒共同社等報導，日本政府解除緊急事態宣言關鍵，在於脫離第4級最高感染警戒「疫情爆發式擴大」，但政府內部現仍認定，包括東京都、大阪府等地全都沒有達到上述標準。

消息人士透露，「東京、埼玉、千葉、神奈川首都圈1都3縣，還有京都、大阪、兵庫關西3府縣及福岡縣等地，或許不得不延長（緊急事態宣言）。」另名官員30日坦言，「沒人認為不該延長，延長一個月至3月7日是目前基本考量。」

文中提到，政府預計於2月2日或4日召開諮詢會議，判斷防疫應對措施，屆時日本首相菅義偉會在聽取相關意見後，做出延長緊急事態宣言範圍及期限相關最終決定。

面對沖繩縣離島疫情持續蔓延，部分人士認為，沖繩縣也應該追加列入緊急事態宣言範圍。不過，栃木縣因新增確診人數持續減少，感染狀況改善，傾向考慮如期解除緊急宣言，而愛知縣、岐阜縣也有機會解除。

▼日本首相菅義偉。（圖／路透社）

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