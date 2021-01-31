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全家6人確診！ICU醫師心疼：案863護理師需要好好的被關懷

▲衛福部桃園醫院急診室外檢疫所。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳志金說，案863需要好好的被關懷，要大家不要難過，會撐過去的。（圖／記者林敬旻攝）

記者許展溢／綜合報導

部立桃園醫院群聚案件持續擴大，案863護理師一家7口6人確診、1人隔離，其中護理師婆婆、案907確診當天不幸死亡。奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金在臉書「ICU醫師陳志金」心疼發文，案863需要好好的被關懷，要大家不要難過，我們會撐過去的。

中央流行疫情指揮中心30日公布國內新增4例本土COVID-19確定病例，均為醫院感染事件之確診個案相關接觸者，其中3例為案863之同住家人（案907、909、910），研判與案863、864、865為一起家庭群聚案；另1例為案889之就醫相關接觸者（案908）。

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▲▼0130部桃本土個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

▲部桃群聚已有19人感染。（圖／指揮中心提供）

陳志金表示，昨天新增4例本土案例，1例因年事已高，DNR，已往生，雖然還是有新案例出現，但是至少4例都還可以追到源頭，至目前為止，此次部桃群聚已有19人感染。

陳志金接著心疼提到，3例（案907、909、910）為案863之同住家人，是家庭群聚感染，一家7人同住，6人感染。案863需要好好的被關懷。案907，80多歲女性，死亡案例，是案863的婆婆，有慢性腎病、糖尿病、高血壓、心臟衰竭等病史。案908為50多歲男性，於1月23日陪母就醫，為案889之接觸者。陳志金更要大家不要難過，說我們會撐過去的，最重要的是「大家還是要做好個人防護」，並強調「目前的情況還在防火牆內」。

ET快訊
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