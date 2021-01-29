時力「改國徽」提案通過　內政部將評估必要性

▲民進黨團總召柯建銘與時代力量立委陳椒華、邱顯智溝通。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

有鑑於我國現行國徽與國民黨黨徽高度相似，時代力量立法院黨團日前提案，要求內政部評估更改國徽的必要性，遭到國民黨立委嚴正反對。立法院臨時會29日處理中華民國110年度中央政府總預算案，此提案在獲得民進黨團支持的狀況下，以63票同意、37票反對的票數通過，台灣民眾黨團的5位立委則未投票。

時代力量黨團在提案中表示，有鑑於我國現行國徽與國民黨黨徽外在表徵難以區別，極易造成混淆，認為台灣已民主化30餘年，在民主國家中，政黨黨徽僅能代表部分人的意志，黨徽與國徽如此相似的黨國不分情事，不應於今日的台灣續存。

時代力量黨團表示，世界各國國徽多以代表該國特色、文化的圖像或圖騰傳達國家精神，但我國現行的國徽卻未能如實彰顯國家意象，為使台灣人民享有一個足以傳達我國特色、國家精神的台灣意象圖騰，要求內政部評估是否需要更改現行國徽。

時代力量黨團要求，內政部應就更改國徽必要性的評估結果與相關修正機制，於兩個月內向立法院內政委員會提出專案報告。

立法院臨時會29日處理中華民國110年度中央政府總預算案，院會在處理保留提案時，此案獲得民進黨團的支持，最終以63票同意、37票反對的票數通過，國民黨立委於議場內舉牌表達「反對」，台灣民眾黨立委蔡壁如、邱臣遠、高虹安、張其祿、賴香伶則皆未投票。

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