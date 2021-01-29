110年度中央政府總預算2兆1615億通過　朝野協商僅刪256億

▲立法院臨時會三讀通過中央政府總預算案。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院臨時會29日通過三讀通過中華民國110年度中央政府總預算，原先歲入編列2兆450億元、歲出編列2兆1615億元，最終按照朝野協商結果，歲出統刪256億元，刪減比例1.18%。

立法院自1月11日起召開臨時會，處理110年度中央政府總預算案、國營事業預算案及中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案。其中，前瞻預算已於19日三讀通過，朝野協商日前決定國營事業預算案列下會期優先處理議案，因此僅剩總預算案尚未完成三讀。

為此，游錫堃分別於1月22日、25日、26日、27日、28日召集朝野黨團協商，研商「中華民國110年度中央政府總預算案」相關事宜，並於28日下午1時45分審查完畢。

110年度中央政府總預算案歲入編列2兆450億元，較109年度2兆1070億元，減少620億元，約減2.9%；歲出編列2兆1615億元，較109年度2兆776億元，增加839億元，約增4%。游錫堃日前召集朝野協商，研商總預算案相關事宜，朝野黨團在會中達成共識，歲出部分統刪約新台幣256億元。

統刪的內容最高的為大陸地區旅費40%和政令宣導費20%，其餘分別為通案減列委辦費5%、國外旅費及出國教育訓練費5%、房屋建築養護費5%、車輛及辦公器具養護費5%、設施及機械設備養護費5%、軍事裝備及設施3%、設備及投資6%、對國內團體捐助與政府機關間補助5%、對地方政府補助5%，另外新增一般事務費刪5%。

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