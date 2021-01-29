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蔡其昌提中火加速「以氣換煤」主決議　朝野立委未反對通過

▲台中火力發電廠。（圖／台中市政府提供）

▲台中火力發電廠。（圖／台中市政府提供）

記者林銘翰／台北報導

立法院副院長蔡其昌日前提出2035年中火燃煤全部除役主決議，期盼除了新燃氣1、2號機組外，也加速推動燃氣3、4號機組等計畫，立法院臨時會會29日以68票贊成、0票反對、38票棄權的票數通過。

民進黨立委蔡其昌、何欣純、黃國書、莊競程、張廖萬堅、洪申翰、陳秀寶、台灣基進立委陳柏惟26日共同召開「2035中火燃煤全部除役，早一天燃氣，少一天燃煤記者會」，並提出台中火力發電廠燃煤機組相關主決議，因無法取得朝野共識，全案保留送院會處理。

根據蔡其昌所提決議案內容，關於燃煤機組除役時間表部分，倘若台中市政府不要卡中火燃氣機組的興建，若能快速興建，第1部燃氣機組在2025年完成、2027年順利運轉，2部燃煤機組就可除役不拆除，之後依此類推，早日達成早一天燃氣，少一天燃煤的目標。

立法院臨時會29日處理中華民國110年度中央政府總預算案，院會在處理保留提案時，此案以68票贊成、0票反對、38票棄權的票數通過，國民黨立委選擇棄權不投票，僅在台下高喊「這樣真的太慢了」。

此項主決議重要內容為，建請行政院要求經濟部督導台電公司，除新燃氣1、2號機組外，加速推動台中電廠新燃氣3、4號機組計畫及天然氣接收站計畫；未來每完成1部新燃氣機組商轉，2年運轉順利後即除役不拆除（無運轉許可，但機器保留，因應緊急危機）現有2部燃煤機組，以達成「早一天燃氣，少一天燃煤」；台中電廠10部燃煤機組原定2046年前全部除役，應提前約10年，於2035年就實現。

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