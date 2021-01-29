聯亞疫苗一期臨床實驗過審查　陳時中：第二期技術資料補齊就能打

▲中央流行疫情指揮中心臨時記者會,指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

國產新冠疫苗開發露曙光！衛福部今（29）日再度有條件核准聯亞生技COVID-19候選疫苗「UB-612(S1-RBD-sFc, Th/CTL Peptides)」進入第二期臨床試驗。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，聯亞生技第一期狀況蠻好的，但還是有劑量過高問題，因此只先有條件通過，未來只要補齊技術性文件，就可以施打在受試者上，「對未來發展，我們是樂觀的」。

我國共有3家廠商研發新冠肺炎疫苗，高端疫苗率先於去年通過第一集臨床試驗結果審查，於12月30日核准進入第二期臨床試驗；聯亞生技生產的新冠億疫苗，也於1月底前傳出通過第一期臨床試驗審查的好消息。至於最快完成第一期臨床試驗收案施打的國光生技，因第一期臨床試驗結果，無法決定最適劑量，專家小組建議重新執行劑量探索臨床試驗。

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對此，陳時中在記者會上表示，國光生技仍持續努力中，希望他們有近一步消息。高端疫苗第二期臨床試驗即將開打，聯亞生技只要補齊技術性資料，應該也可以很快開打。

最後，陳時中提到，國產疫苗生產當然希望越快越好，不過整體效益評估必須有相關實驗科學證據，經專家認可才能夠上市，三家生技廠都已陸續投入上市後相關量產準備，希望能緊急授權使用後，能盡快在市場上使用。至於未來疫苗評估效果無虞，是否考慮出口？陳時中表示，要如果適度得到一定疫苗，要往外去賣，當然也是樂觀其成。

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