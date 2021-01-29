陸放話「台獨意味戰爭」　美國防部：將協助台灣自我防衛

▲共軍派遣1運8侵擾我西南空域。（圖／國防部提供）

記者蔡儀潔／綜合報導

兩岸局勢牽動美中台神經，大陸國防28日直指「台獨意味著戰爭」，而美國國防部則表示，將協助台灣自我防衛，並強調目前兩岸緊張情勢不應演變成衝突。這是拜登政府上任以來，美國國防部首度針對台海最新情勢的發言。

綜合外電報導，大陸國防部發言人吳謙在28日的例行記者會上，針對關解放軍在台海軍演一事稱，這是對外部勢力干涉和台獨勢力挑釁的嚴正回應，「正告台獨份子玩火者必自焚，台獨就意味著戰爭！」

▲美國國務院發言人柯比（John Kirby）。（圖／美聯社）

美國國防部發言人柯比（John Kirby）28日則表示，目前沒有任何理由顯示，兩岸緊張情勢「有必要發展成任何衝突」。

他強調，美軍將協助台灣自我防衛，「我們有義務協助台灣自我防衛，而大家都能看到此政策將繼續延續。」

對於媒體追問「美國是否準備好捍衛台灣抵抗可能的共軍入侵」，柯比表示不願回答假設性問題，不過「美軍在各方面都準備好履行我們的區域安全承諾」。

值得注意的是，這是拜登政府上任以來，美國國防部首度針對台海最新情勢的發言，以「台灣關係法」和「美中三聯合公報」為基調回應。