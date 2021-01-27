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駐美大使崔天凱：中美合作是唯一選擇！　美國應展現誠意

▲中國駐美大使崔天凱。（圖／CFP）

▲中國駐美大使崔天凱。（圖／CFP）

文／中央社

中國駐美大使崔天凱指出，中美之間只有「合作」這項唯一正確的選擇，美國應該要以理性與誠意面對中國。他並提到，之前兩國互關領事館，要解決這個問題，率先發動的美方應該釋出善意。

崔天凱於北京時間26日晚間，以視訊方式接受中國央視節目主持人白岩松的專訪時，做出以上表示。這是美國總統拜登（Joe Biden）上任後，崔天凱首度接受中國媒體訪問，談論未來的兩國關係。

崔天凱在訪談中指出，中美之間只有「合作」這個唯一且正確的選擇，不論誰當總統都必須面對這個問題：對於美國來說，能不能接受中國這個跟它很不相同的國家發展起來，能不能尊重中國人民追求美好生活的權利，這是個根本性的問題。

白宮發言人近日表示拜登會耐心處理對中問題，對此，崔天凱在訪談中回應，對中國而言「光有耐心還不夠，還要有理性，還要有誠意」。

崔天凱說，白宮發言人基本上仍把中美關係定義為戰略競爭關係，對中國內外政策的一些看法不是那麼準確，「希望美方能好好回顧、反思最近這些年的對華政策，找到問題癥結所在」，用耐心客觀認識中國、認識當今世界、認識中美關係。

在訪談中，崔天凱也針對去年雙方相繼關閉中國駐休士頓總領事館、美國駐成都總領事館的議題做出回應。他指，由於拜登政府剛上台，雙方尚未討論是否重開，不過相互關閉總領事館並不是中方要做的、也不是中方第一個做的，「解鈴還須繫鈴人」、「先做的人是不是應該採取糾正的行動？」

至於拜登政府上台後，中美貿易戰的後續發展情況，崔天凱強調，中方歷來反對所謂的貿易戰，中方一直在積極為雙方正常經貿關係做出努力。美國商界人士普遍希望兩國關係儘早重回正軌，讓雙方企業有正常的、有利的營商環境。

不過他也強調，「如果有人一定要把貿易戰強加給我們，我們也不怕，可以奉陪到底。」

對於未來的中美關係變化，崔天凱說，完全取決於雙方的政策選擇，若一方一定要做出錯誤的選擇走向對抗，情況會比現在更壞，「但我們應該向好的方向努力」。

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