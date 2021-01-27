陸重申不放棄武統　稱軍機台海演練是維護和平





▲中共解放軍殲-10機進入我西南空域。（圖／國防部提供）

記者陳政錄／綜合報導

美國新總統拜登上任後，解放軍近日屢屢刷新軍機單日擾台架次紀錄。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮27日重申，為了有效應對外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂行徑，大陸不承諾放棄使用武力，保留採取一切措施的選項。「這一點，在任何時候都不會改變。」

朱鳳蓮還說，解放軍在台海地區組織實戰化演練，就是堅決維護國家主權和領土完整，嚴正警告外部勢力停止干涉、嚴正警告「台獨」分裂勢力停止挑釁。她認為，只有這樣，才能夠維護台海地區和平穩定，才能夠維護兩岸同胞共同利益，才能夠維護兩岸和平統一的前景。

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮主持1月27日例行記者會。（圖／翻攝CCTV4）

朱鳳蓮表示，台灣是中國不可分割的一部分。從上世紀40年代末台灣問題因內戰產生以來，我們（大陸）維護國家主權和領土完整的意志和決心一直堅定，從來沒有改變。為了有效應對外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂行徑，大陸不承諾放棄使用武力，保留採取一切措施的選項。

至於美國國務院就涉台議題發表聲明，朱鳳蓮表示，台灣問題事關中國核心利益和中國人民民族感情，是中美關係中最重要、最敏感的核心問題。「我們希望美國政府恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，慎重妥善處理台灣問題。」

據國防部統計，23日，共軍派遣1架次運8反潛機、8架次轟6K機，以及4架次殲-16機闖我西南空域，共13架次，為當時的今年來單日最高架次紀錄；惟24日，中共解放軍再派運8反潛機2架次、蘇愷-30戰機2架次、殲-16戰機4架次、殲-10戰機6架次與運8技偵機1架次，總計15架次軍機擾我西南空域，又刷新紀錄。

1月27日，有台灣軍事迷再度記錄到有多架共機擾台，我空軍四度進行廣播驅離。

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