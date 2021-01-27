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陸駐美大使：美國最該恢復的是要有「大國的樣子」

▲中國駐美大使崔天凱。（圖／CFP）

▲中國駐美大使崔天凱。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）就任，外界關注其對中國態度。中國駐美大使崔天凱表示，中美關係要視乎美國新政府推出的政策，以及雙方能否相向而行。

據《央視》報導，中央電視台主持人白岩松新媒體直播節目《白·問》第一期於26日晚間播出，崔天凱在節目中接受專訪。

對於白宮發言人日前稱，拜登將用「耐心」面對中國，崔天凱說，「光有耐心還不夠，還要有理性，還要有誠意。」他直言，美國最應該恢復的，是大國要有大國的樣子，「大國要有大國的智慧，大國的自信，大國的樂觀，還要有大國的勤奮。」

在被問到，是否不管誰擔任美國總統，中美關係都不會變好？崔天凱認為，中美之間如果想發展健康穩定的關係，要明確回答一個根本問題：兩個歷史文化、社會制度很不相同的國家，能不能、要不要和平相處？

他指出，對於美國來說，能不能接受中國這個跟它很不相同的國家發展起來，能不能尊重中國人民追求美好生活的權利，這是個根本性的問題。崔天凱說，換誰當總統都要回答這個根本問題，如果對這個根本問題有一個清晰、明確、積極的回答，兩國關係當中的具體問題都能找到解決辦法。

對於中美關係會否陷入更低谷？崔天凱認為，這完全取決於雙方做出什麼樣的政策選擇，如果有一方一定要做出錯誤的選擇走向對抗，情況會比現在更壞，「但我們應該向好的方向努力。」

至於中美貿易戰是否還會繼續？崔天凱表示，美國商界人士普遍希望兩國關係盡早重回正軌，給雙方企業一個正常的、有利的營商環境。中方一直在積極為雙方正常經貿關係做出努力。但他也強調，中方歷來反對所謂的貿易戰，「如果有人一定要把貿易戰強加給我們，我們也不怕，可以奉陪到底。」

他重申，從長遠的歷史角度來看，中美只有「合作」這個唯一正確的選擇，只要雙方能做出這樣的選擇，堅定不移地克服困難，朝著這個方向努力，中美關係應該能夠迎來一個光明的前景。

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