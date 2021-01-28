中國駐美大使：把中國當假想敵是嚴重戰略誤判

▲中國駐美大使崔天凱。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

對於美國總統拜登上任後，新時代的中美關係，中國駐美大使崔天凱於當地時間27日表示，把中國當作戰略對手和假想敵是嚴重戰略誤判。他直言，「如果據此制定政策，將犯重大戰略錯誤」，呼籲雙方應在平等和相互尊重基礎上坦誠對話，「不要挑戰中方的紅線。」

崔天凱於當地時間27日，在華盛頓以視訊方式出席「中美接觸42年：過去的成就，未來的調整」對話會。對於中美關係發展，他提出「要互信，不要誤判；要對話，不要對抗；要合作，不要爭鬥；要交流，不要隔絕」四點主張。

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）上任，承諾保台立場不變。（圖／路透）

崔天凱強調，把中國當作戰略對手和假想敵是嚴重戰略誤判，如果據此制定政策，將犯重大戰略錯誤。

他認為，中美之間的差異和分歧客觀存在，雙方應在平等和相互尊重基礎上坦誠對話、相互傾聽、增信釋疑。對一些具體問題，雙方應當以善意對善意、以誠意對誠意，尋到雙方都能接受的解決辦法。崔天凱說，散佈對話無用論，說穿了就是鼓吹對抗。

面對川普政府時期，對華發動貿易戰、通過多項對台法案，與中方在南海角力，崔天凱說，在中美關係中被炒作的一些問題，打的是所謂「價值觀」的旗號，實際上聚焦的都是中國不可分割的領土，讓人不得不質疑其背後的真實意圖。

崔天凱重申，在這些事關中國主權、統一和領土完整的問題上，中方沒有任何妥協退讓餘地，希望美方尊重中方核心利益，「不要挑戰中方的紅線。」

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