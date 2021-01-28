柯文哲：就算不用中國疫苗　台灣撐半年也有美國疫苗

▲柯文哲出席「台北犇紅包 好神悠遊付」記者會。（圖／記者黃國霖攝）

記者袁茵／台北報導

由於台灣尚未取得新冠肺炎疫苗，因此引發部分人士提起，要不要引進中國大陸的疫苗。台北市長柯文哲28日表示，美國打完之後，那些產量一定會運來台灣，所以台灣只要在半年內撐住防疫，大概就可以解決了，「就算不用中國的，我們大概半年內也會解決。」

柯文哲28日出席「台北犇紅包 好神悠遊付」記者會，被問到關於中國大陸疫苗是不是有政治考量的問題，柯文哲先是向該媒體笑稱，「你實在是個很盡責的記者，呵呵呵！」隨即表示，他一直有在監看美國每天確診感染數，美國有3億人，美國總統拜登應當會用最大力氣，讓65%至70％人口接種疫苗，才能產生群體免疫效果，這也代表美國應在短時間內生產大約4億劑疫苗。

柯文哲說，若把產線拉高，使這些美國人能在短時間內接種疫苗，考量到工廠開工容易、縮小卻沒那麼容易，因此美國打完目標之後，不可能一下子把所有工廠關掉，屆時「一定會賣給我們！」

柯文哲強調，這不是因為美國對台灣好，而是因為生產線不會一下關掉，台灣才2300萬人口，美國是3億，到時候就會給台灣了。他預估美國打完時，生產線還沒關閉，產量一定會運到台灣來，所以台灣只要撐住防疫半年，大概就可以解決，「就算不用中國的，我們大概半年內也會解決。」

不過，關於進口中國大陸疫苗部分，其實牽涉到兩岸貿易法規，依照「台灣地區與大陸地區貿易許可辦法」及經濟部國貿局公告大陸物品不准許輸入項目彙總表，台灣長期以來都沒有開放中國製的血清、血液製劑、疫苗進口。

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