膽固醇可能成幫兇！　讓新冠病毒「順利入侵細胞」

▲新冠病毒真面目。（圖／翻攝 清華生命科學學院7人團隊（李賽實驗室））

記者任以芳／綜合報導

全球感染新冠肺炎人數破億，不過，根據國外最新研究發現，「新冠病毒依靠脂肪分子穿過細胞的保護膜，膽固醇有助於新冠病毒入侵細胞。」因此，服用降膽固醇藥物的人如果感染新冠病毒，情況可能會比其他人更好些。

據陸媒《科技日報》指出，新冠病毒必須強行進入人體細胞，必須要有一個幫「幫凶。」美國霍華德·休斯醫學研究所的研究員克利福德·布蘭溫的實驗室研究發現，「膽固醇是一種蠟質化合物，以堵塞動脈血管而聞名，它能幫助病毒打開細胞並滑入細胞內。」

報導稱，相關論文發表在最近的生命科學預印本網站BioRxiv.org上。文中指出，如果沒有膽固醇，病毒就不能越過細胞的保護屏障而引起感染。布蘭溫說，「膽固醇是包圍細胞和一些病毒（包括新冠病毒）的細胞膜的組成部分，因此它對感染至關重要。」

報導進一步說，反倒是，服用他汀類降膽固醇藥物的新冠肺炎患者，恢復健康情況比較好，研究顯示通過藥物可以抑制膽固醇，阻止新冠病毒進入細胞。這項新發現，有助於大多數人接種疫苗之前，可以幫助研究人員開發治療新冠肺炎的新方法。

▲去年，美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID）公布新冠病毒的顯微鏡照片。（圖／達志影像／美聯社）

為了模擬新冠病毒感染，研究團隊設計了攜帶病毒「刺突蛋白」或攜帶人類ACE2蛋白的細胞。如果要引起感染，病毒必須將自身的膜融合到細胞膜上。當刺突蛋白抵達細胞靶標ACE2時，這個過程就開始了，帶有ACE2的細胞長出微小的觸鬚，附著在附近細胞的刺突蛋白上；在這一點上，兩層細胞膜融合在一起並形成開口，使細胞內含物混合在一起；最終，這兩個細胞融合在一起。實驗結果表示，「如果新冠病毒的細胞膜缺乏膽固醇，病毒就不能進入目標細胞。」

報導指出，在不同的病毒中，膽固醇在病毒侵入過程中的作用有很大的不同。目前尚不清楚膽固醇是如何幫助新冠病毒進入細胞的。此外，這項研究還發現新冠肺炎的一個可能的奇怪特徵，在新冠肺炎患者的肺部形成了巨大的復合細胞。

研究人員表示，這些細胞繼續相互吞噬，它們的內含物就像打碎在碗裡的雞蛋散落在一起。顯微鏡下出現的被稱為合胞體的復合細胞，類似於在肌肉和胎盤等健康組織中發現的細胞，也與一些病毒性疾病中的細胞相似。「這些實驗很可能說明在患者肺部發現的巨細胞是如何形成的，在新冠肺炎中，合胞體的形成可能非常有害，會破壞肺組織並導致死亡。」