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大陸已接種疫苗逾2276萬劑次　當局倡導就地過年

▲▼ 中國「國藥集團」（Sinopharm）研發新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國「國藥集團」（Sinopharm）研發新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

新冠肺炎疫情下，疫苗接種工作進展備受關注。大陸國務院聯防聯控機制27日舉行新聞發布會，會上披露截至26日已經接種新冠疫苗2276.7萬劑次。會上，官方還呼籲，低風險地區就地過年，非必要不出行，確需出行也不要前往高風險地區，但各地方不能擅自加碼，更不能層層加碼，不能阻斷人員出行、返鄉。

大陸國家衛生健康委副主任曾益新會上表示，各地接種人數不斷增加，相關部門正按輕重緩急、穩定有序地進行接種的原則對重點人群進行接種，主要圍繞著邊境口岸等重點地區、國際國內交通運輸等重點場所，及醫療衛生、社會資源保障、社會基本運行服務等重點行業人員開展。同時，他強調，要實現疫苗的信息化管理，讓每一支疫苗都全程可追溯，並要做好不良反應的監測和醫療救治等工作。

曾益新表示，目前每天有逾1500萬份核酸單管檢測，若多人一組進行混檢，檢測能力會更強；各地核酸檢測能力也要進一步提升，並降低核酸檢測成本，同時增加時效性與便利性。

另外，他透露，今年1月國內日均境外輸入病例，達去年11月的約兩倍，而春節期間，境外輸入風險、局部傳播風險依然很高。

針對過年問題，會上介紹了《關於做好人民群眾就地過年服務保障工作的通知》有關情況。國家發展改革委秘書長、新聞發言人趙辰昕強調，就地過年是對疫情防控最大的一種支持，為更好滿足就地過年民眾，要增加網路、電視、廣播等文化體育節目供應，鼓勵提供免費流量，網絡影片APP提供限時免費電影放映等線上服務。

就務工人員就地過年遇到的困難，人社部就業促進司司長張瑩指出，將會同工信部等部門推出多方面舉措，包括鼓勵企業發放「留崗紅包」、「過年禮包」；鼓勵引導企業合理安排生產、錯峰放假或調休，保障就地過年務工人員的工資、休假，同時加大失業保險穩崗返還、以工代訓等政策的落實力度；強化醫用物資生產企業、生活必需品生產企業等重點企業用工調度保障機制，按需要開發臨時性崗位予有意願的務工人員；為求職者提供職業指導和崗位推介，舉辦專場招聘等。

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