研究證實「單寧酸」可抑制新冠病毒！醫揭「8種水果」含量超高

▲中國醫藥大學與中研院合作研究，發現單寧酸能抑制新冠病毒。（圖／《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

新冠疫情嚴峻，台灣近日更是爆發群聚，讓民眾十分驚慌。不過，中國醫藥大的研究團隊發現，某些水果中含有「單寧酸」的成分，而這項成分竟然能用來預防、抵抗新冠病毒。

中國醫藥大學校長洪明奇提到，香蕉、柿子、葡萄與高梁等物品，含有的單寧酸成分特別高，而紅酒也是葡萄加工後的產物，因此也含有單寧酸。

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中國醫藥大學與中研院合作研究，從SARS的研究基礎上，進一步進行探討，套用新冠病毒，發現單寧酸能抑制新冠病毒感染的兩種關鍵酵素的活性，進而預防感染。

▼中國醫藥大學與中研院合作研究，發現單寧酸能抑制新冠病毒。（圖／《東森新聞》）



洪明奇進一步解釋，單寧酸進入後，新冠病毒的酶會被刷掉，「所以怎麼樣，冠狀病毒不能跑進去」，除此之外，就算真的「跑進來了」，單寧酸也會抑制新冠病毒複製的動作。

不過，洪明奇猜測，若是單靠喝酒、吃水果，單寧酸的量多到可以抑制新冠病毒，「就是可以治療的話」，數量應該要十分龐大。

▲中國醫藥大學與中研院合作研究，發現單寧酸能抑制新冠病毒。（圖／《東森新聞》）



此外，依據「李宜霖腸胃肝膽科」的專欄介紹，蘋果、葡萄、柿子、芭樂、綠香蕉、覆盆子、石榴、蔓越莓等8類水果當中，含有較大量的單寧酸。不過，放在動物實驗上，單寧酸是否也能產生抑制的作用，研究團隊仍待調查當中。

不過，若將富含單寧酸的水果與蛋白質一起食用，會產生「單寧酸蛋白」，導致消化速度變慢，甚至出現便秘的狀況，嚴重的話甚至可能引發胃痛、嘔吐等症狀。而由於柿子含有大量的單寧酸、果膠，若空腹食用，可能與胃中的食物殘渣結成一團，也可能造成劇烈腹痛、胃出血、嘔吐等症狀，又稱為「胃柿石症」。

研究團隊呼籲，民眾若想靠吃水果、喝酒來補充單寧酸，還是適量食用比較好。

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