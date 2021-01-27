台鐵女車長是「案889醫院接觸者」　陳時中：那段時間病人全匡列

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

今日傳出一名台鐵車長接獲居家隔離通知，原因是因為23日曾到桃園平鎮某醫院就醫，台鐵也證實已經掌握車長23日至26日足跡，今日將針對相關單位處所進行全面徹底消毒。指揮官陳時中也表示，該列車長是接觸者，目前只是把範圍拉大，相關接觸者掌握得非常清楚，沒有被通知的不用擔心。

台鐵一名女性車長昨晚接獲桃園市衛生局電話通知，他日前在某家醫院就診，該間醫院出現確診個案，因此他必須進行居家隔離，台鐵立即安排防疫計程車將車長載送回家隔離。

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陳時中今表示，女列車長是一個接觸者，如果照定義，還不算密切接觸者，只是為求安全，把匡列範圍拉大，可能接觸到的都匡列，不需要過度恐慌。

陳時中也坦言，該列車長是和案889曾在同一醫院，但現在醫院接觸者名單都有清楚掌握，健保資料都可知道看診時間和看診完畢時間，針對時間前後匡列半鐘頭，那時候的病人都全部匡列居家隔離對象，所以沒有被通知不用擔心，目標非常清楚掌握很清楚。

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